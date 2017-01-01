Соседи жалуются на Иванку Трамп из-за ее неряшливости
- Сьогодні, 11:04
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Розсилка
Пока Иванка Трамп обустраивает свой кабинет в Белом доме и вместе с семьей отдыхает на американских курортах, ее собственный дом, буквально, зарастает грязью.
Вряд ли кто-то мог предположить, что соседство с первой дочерью может быть неприятным, однако, соседи подают коллективные жалобы на Иванку и ее мужа Джареда Кушнера.
Супруги приобрели дом за 7,2 миллиона долларов в элитном районе Вашингтона около двух месяцев назад и практически сразу стали «врагами народа». Дело в том, что семью сопровождает большое количество охранников, которые, сами по себе, нервируют местных жителей. Кроме того, автопарк жены, мужа и охраны насчитывает немало машин, и соседи недовольны тем, что Трампы занимают практически всю парковку.
Но больше всего негатива звездная семья провоцирует, принебрежительно относясь к вывозу мусора. По словам ближайших соседей, брошенные мешки лежат на обочине по несколько дней.
Джерело: graziamagazine.ru