Соседи жалуются на Иванку Трамп из-за ее неряшливости



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пока Иванка Трамп обустраивает свой кабинет в Белом доме и вместе с семьей отдыхает на американских курортах, ее собственный дом, буквально, зарастает грязью.

Вряд ли кто-то мог предположить, что соседство с первой дочерью может быть неприятным, однако, соседи подают коллективные жалобы на Иванку и ее мужа Джареда Кушнера.

Супруги приобрели дом за 7,2 миллиона долларов в элитном районе Вашингтона около двух месяцев назад и практически сразу стали «врагами народа». Дело в том, что семью сопровождает большое количество охранников, которые, сами по себе, нервируют местных жителей. Кроме того, автопарк жены, мужа и охраны насчитывает немало машин, и соседи недовольны тем, что Трампы занимают практически всю парковку.

Но больше всего негатива звездная семья провоцирует, принебрежительно относясь к вывозу мусора. По словам ближайших соседей, брошенные мешки лежат на обочине по несколько дней.

Известно, что пресс-секретарь Секретной службы США выступила с заявлением, в котором сообщила, что недовольные соседи уже встречались с представителями ответственных ведомств. Однако, сама Иванка проблему, кажется, не замечает. Ранее она говорила, что соседи приняли их семью с радостью, и переезд в столицу Америки дарит ей только положительные эмоции. 1 з 5 на весь екран згорнути

Джерело: graziamagazine.ru