Советский Союз глазами американского профессора. Фотогалерея



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Американский профессор Виргинского университета, специалист по истории СССР Томас Хаммонд в течение 19 лет фотографировал Советский Союз — в период с 1950-х по 1970-е годы

Профессор много раз вместе с семьей приезжал в СССР, сотрудничал с МГУ, бывал в Москве, Ленинграде, Киеве, Ярославле, Риге, Самарканде, Пятигорске. Получившиеся кадры Хаммонд использовал для иллюстраций своих работ — например, в 1959 году в National Geographic Magazine вышел его материал «Первый взгляд на Советский Союз», а в 1966-м — статья «Американец в Москве».

В его объектив попадало то, что другие иностранцы, а также все жители СССР по разным причинам не снимали — санки из арматуры, объяснительная записка по поводу съемки моста в Риге, «Ленин и теперь живее всех живых», Тихвинский храм на Алексеевской, похожий на живопись Возрождения, простые прохожие, уличная торговля, пассажирские грузовики, детали быта.

Недавно сотрудница университета Анна Максвелл выложила на сайт учебного заведения цветные фотографии, сделанные Томасом Хаммондом.