Современная тельняшка – классика на лето
- Сьогодні, 16:25
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Старая добрая кофта в полоску поможет оживить летний гардероб
Есть вещи, которые мы носим каждое лето – надежная классика. Именно такая вещь в нашем гардеробе – это современная тельняшка! Эта вещь просто гениальна, ведь она подходит любой фигуре и любому возрасту.
Современная тельняшка берет начало своей истории у бретонских рыбаков (поэтому говорят на нее breton shirt). Не кто иной, как сама Коко Шанель, ввела эту рыбацкую униформу в моду, которая и по сей день является надежной основой в каждом летнем гардеробе. Любительницами подобных полосатых вещей были также Одри Хепберн, Бриджит Бардо и Мэрилин Монро.
Тельняшка-2017
Классическая бретонка является сине-белой. Однако в этом году очень модными являются футболки в красно-белые полосы. Это любимый выбор звезд уличной моды.
С чем носить?
С подобной полосатой кофтой сочетается практически все. Такую кофту можно носить различными способами. Парижанки, например, носят тельняшку в сочетании с джинсами и синим пиджаком. Прекрасно она будет смотреться также с белыми джинсами.
Очень стильно тельняшка выглядит с шарфиком на шее. А самый лучший и простой наряд для теплых дней – кофта в полоску с джинсовыми шортами. Вечером ее можно надеть с мини-юбкой, например, из кожи. Смелые девушки могут сочетать полоски с другими узорами, например, цветами.
Источник: tematmoda.pl
Перевела: Зоряна Вареня