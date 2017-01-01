«Спаси и сохрани» и «Отче Наш»: шокирующая пасхальная коллекция золотых айфонов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Россия умеет шокировать не только выдуманными новостями о событиях в Украине, но и дизайном мобильных телефонов.

Для тех, кому праздновать Пасху и Рождество, а также другие религиозные праздники недостаточно, чтобы убедить окружающих в серьезной преданности своей вере, существуют дополнительные атрибуты, призванные заявить о глубокой религиозности на весь мир. Конечно, можно носить на шее «килограммовый» золотой крест, а можно купить люксовый инкрустированный золотом iPhone 7s, на котором нанесены православные символы и даже молитвы, пишет Культурология.

Трудно судить, хорошо это или плохо, однако следует помнить, что подобный товар существует только потому, что существует спрос. По мнению производителя, «дизайн телефона воздает дань уважения этому культурному феномену (православной молитве) и воплощает в своем благолепном образе высокую идею торжества веры.»



Идея выпускать золотые айфоны с символами православной веры принадлежит компании Caviar, которая специализируется на услугах по продаже драгоценных телефонов в РФ. Такие смартфоны, безусловно, не дешевы так как они облачены в корпус из очень дорогих материалов и выпущены строго ограниченным тиражом. Всю коллекцию компания объединила общим названием Caviar Credo, и в нее входят айфоны и смарт-часы «Спаси и Сохрани», «Отче Наш», «Источник», «Троица», «Святой Николай», а также специальный айфон для мусульман «Mekka Oro».

Новая коллекция с золотыми крестами, иконами и молитвами также неоднозначна.

«Храня в себе великую многовековую мудрость, они (телефоны) не только пленяют взгляд, но и напоминают о главных ценностях в жизни. Уникальные дизайны, посвященные Православию и Исламу представлены на инновационных смартфонах iPhone 7», - написано в описании коллекции на сайте. Что ж, это право каждого решать, как относиться к таким вещам.







