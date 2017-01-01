  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте

    • Сьогодні, 15:35
    • Розсилка

    Фотограф снимал чешских долгожителей и сравнивал их снимки с фотографиями в молодом возрасте

    Многое меняется, когда человек стареет. Морщины, седеющие волосы, список можно продолжать ... Но одна вещь, которая всегда остается той же – это личность человека.

    Для своего последнего проекта под названием «Лики века», фотограф Ян Лангер привлек более десятка чешских долгожителей и сравнил их фотографии, когда они были молоды, и в возрасте более 100 лет. «Этот набор сравнительных фотографий исследует сходства и различия как во внешнем виде, так и в физиогномике», - рассказывает Лангер о своем проекте. 

    «Внешность человека меняется на протяжении жизни, но, кажется, как будто индивидуальный характер остается неизменным на протяжении века», - рассказывает Лангер.

    1 з 14
    на весь екран згорнути
    Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте
    Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте
    Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте
    Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте
    Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте
    Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте
    Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте
    Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте
    Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте
    Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте
    Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте
    Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте
    Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте
    Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ