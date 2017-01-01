Спустя век: невероятные снимки людей в молодости и в 100-летнем возрасте
- Сьогодні, 15:35
-
Розсилка
Фотограф снимал чешских долгожителей и сравнивал их снимки с фотографиями в молодом возрасте
Многое меняется, когда человек стареет. Морщины, седеющие волосы, список можно продолжать ... Но одна вещь, которая всегда остается той же – это личность человека.
Для своего последнего проекта под названием «Лики века», фотограф Ян Лангер привлек более десятка чешских долгожителей и сравнил их фотографии, когда они были молоды, и в возрасте более 100 лет. «Этот набор сравнительных фотографий исследует сходства и различия как во внешнем виде, так и в физиогномике», - рассказывает Лангер о своем проекте.
«Внешность человека меняется на протяжении жизни, но, кажется, как будто индивидуальный характер остается неизменным на протяжении века», - рассказывает Лангер.
Джерело: boredpanda.com