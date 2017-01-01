Сразу не узнаешь. Экс-нардеп Эльбрус Тедеев резко сменил имидж (фото)

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фото: Станислав Груздев, «Главком» Эльбрус Тедеев сменил имидж

Бывшего политика сложно было узнать в новом образе

Экс-регионал, украинский борец Эльбрус Тедеев пришел сегодня под стены Верховной Рады.

В это время там проходил молебен прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата против принятия депутатами законопроектов об ограничении деятельности религиозных организаций, центры управления которых, находятся в Москве.

Отметим, что узнать в мужчине с длинными волосами и густой бородой, бывшего политика и президента Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбруса Тедеева было непросто.

Раньше экс-нардеп имел несколько другой имидж: волосы были короче, а лицо, как правило, было гладковыбритым.

Напомним, Эльбрус Тедеев является олимпийским чемпионом 2004 года, а также трехкратным чемпионом мира и чемпионом по вольной борьбе. Был членом Партии регионов с 2007 года, а также народным депутатом Украины V, VI и VII созывов.

Так экс-депутат Тедеев выглядел раньше

Эльбрус Тедеев женат на Фаине Засеевой. У них есть три дочери: старшая Диана, средняя Татьяна, младшая Ева. Отметим, что в 2014 году Тедеев заявил, что вывез свою семью за границу якобы из-за поступающих в их адрес звонков с угрозами.

Эльбрус с женой Фаиной и дочерью