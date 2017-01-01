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    Сразу не узнаешь. Экс-нардеп Эльбрус Тедеев резко сменил имидж (фото)

    • Сьогодні, 16:32
    • Розсилка
    Эльбрус Тедеев сменил имидж
    фото: Станислав Груздев, «Главком»
    Эльбрус Тедеев сменил имидж

    Бывшего политика сложно было узнать в новом образе

    Экс-регионал, украинский борец Эльбрус Тедеев пришел сегодня под стены Верховной Рады.

    В это время там проходил молебен прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата против принятия депутатами законопроектов об ограничении деятельности религиозных организаций, центры управления которых, находятся в Москве.

    Отметим, что узнать в мужчине с длинными волосами и густой бородой, бывшего политика и президента Ассоциации спортивной борьбы Украины Эльбруса Тедеева было непросто.

    Раньше экс-нардеп имел несколько другой имидж: волосы были короче, а лицо, как правило, было гладковыбритым.

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    Сразу не узнаешь. Экс-нардеп Эльбрус Тедеев резко сменил имидж (фото)
    Сразу не узнаешь. Экс-нардеп Эльбрус Тедеев резко сменил имидж (фото)
    Сразу не узнаешь. Экс-нардеп Эльбрус Тедеев резко сменил имидж (фото)
    Сразу не узнаешь. Экс-нардеп Эльбрус Тедеев резко сменил имидж (фото)

    Напомним, Эльбрус Тедеев является олимпийским чемпионом 2004 года, а также трехкратным чемпионом мира и чемпионом по вольной борьбе. Был членом Партии регионов с 2007 года, а также народным депутатом Украины V, VI и VII созывов.

    Так экс-депутат Тедеев выглядел раньше
    Так экс-депутат Тедеев выглядел раньше

    Эльбрус Тедеев женат на Фаине Засеевой. У них есть три дочери: старшая Диана, средняя Татьяна, младшая Ева. Отметим, что в 2014 году Тедеев заявил, что вывез свою семью за границу якобы из-за поступающих в их адрес звонков с угрозами.

    Эльбрус с женой Фаиной и дочерью Дианой
    Эльбрус с женой Фаиной и дочерью
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