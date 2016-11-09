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    Стильная леди: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о любви к моде

    • Сьогодні, 15:17
    • Розсилка
    Тереза Мэй
    Тереза Мэй

    Политик снялась в модной фотосессии для Vogue

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала американскому журналу Vogue о своем стиле и об отношениях с модой.

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    По ее словам, у нее нет стилистов, а одежду Мэй покупает в одном из бутиков в Хенли. Вместе с тем, Тереза носит наряды британских дизайнеров, но не чувствует необходимости ограничивать себя лишь местными брендами, говорится в статье.

    Мэй высказала недовольство тем, что, когда она появляется каком-то наряде более одного раза, журналисты называю это «вторсырьем».

    «Немного людей покупают вещи, чтобы носить их лишь раз», – отметила премьер.

    Политик также прокомментировала скандал с кожаными брюками. По ее словам, она не воспринимает это всерьез, ведь за время ее политической карьеры журналисты всегда комментировали то, что она надевает, и это приходится принимать.

    В то же время Мэй отметила, что никакие обсуждения и осуждения не останавливает ее от получения удовольствия от моды.

    Кроме того, премьер полагает, что важно иметь возможность показать, что женщина способна выполнять подобную работу и вместе с тем сохранять интерес к одежде.

    Для журнала Тереза Мэй также снялась в стильной фотосессии.

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    Стильная леди: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о любви к моде
    Стильная леди: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о любви к моде
    Стильная леди: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о любви к моде
    Стильная леди: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о любви к моде
    Стильная леди: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о любви к моде
    Стильная леди: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о любви к моде
    Стильная леди: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о любви к моде
    Стильная леди: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о любви к моде
    Стильная леди: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о любви к моде
    Стильная леди: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о любви к моде
    Стильная леди: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о любви к моде
    Стильная леди: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о любви к моде

     

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    Тереза Мей
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