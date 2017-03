Стильная леди: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о любви к моде

Политик снялась в модной фотосессии для Vogue

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала американскому журналу Vogue о своем стиле и об отношениях с модой.

По ее словам, у нее нет стилистов, а одежду Мэй покупает в одном из бутиков в Хенли. Вместе с тем, Тереза носит наряды британских дизайнеров, но не чувствует необходимости ограничивать себя лишь местными брендами, говорится в статье.

Мэй высказала недовольство тем, что, когда она появляется каком-то наряде более одного раза, журналисты называю это «вторсырьем».

«Немного людей покупают вещи, чтобы носить их лишь раз», – отметила премьер.

Политик также прокомментировала скандал с кожаными брюками. По ее словам, она не воспринимает это всерьез, ведь за время ее политической карьеры журналисты всегда комментировали то, что она надевает, и это приходится принимать.

