Стильная леди: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о любви к моде
- Сьогодні, 15:17
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Политик снялась в модной фотосессии для Vogue
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала американскому журналу Vogue о своем стиле и об отношениях с модой.
По ее словам, у нее нет стилистов, а одежду Мэй покупает в одном из бутиков в Хенли. Вместе с тем, Тереза носит наряды британских дизайнеров, но не чувствует необходимости ограничивать себя лишь местными брендами, говорится в статье.
Мэй высказала недовольство тем, что, когда она появляется каком-то наряде более одного раза, журналисты называю это «вторсырьем».
«Немного людей покупают вещи, чтобы носить их лишь раз», – отметила премьер.
Политик также прокомментировала скандал с кожаными брюками. По ее словам, она не воспринимает это всерьез, ведь за время ее политической карьеры журналисты всегда комментировали то, что она надевает, и это приходится принимать.
Annie Liebovitz did a shoot of Theresa May for Vogue pic.twitter.com/NhqikRoJ91— Ned Donovan (@Ned_Donovan) 20 марта 2017 г.
В то же время Мэй отметила, что никакие обсуждения и осуждения не останавливает ее от получения удовольствия от моды.
Кроме того, премьер полагает, что важно иметь возможность показать, что женщина способна выполнять подобную работу и вместе с тем сохранять интерес к одежде.
Для журнала Тереза Мэй также снялась в стильной фотосессии.