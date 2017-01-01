Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стильные, яркие, живые и такие искренние – они умеют не только радоваться жизни, но и выглядеть на все сто, невзирая на свой возраст.

В доказательство тому, предлагаем к просмотру замечательную серию работ «Advanced Style», созданную фотографом Ари Сет Коэном (Ari Seth Cohen) которому удалось запечатлеть очаровательных дам, обладающих не только безупречным вкусом, но и умеющих себя преподнести.

Джерело: Культурология