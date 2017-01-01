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    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени

    • Сьогодні, 08:31
    • Розсилка

    Стильные, яркие, живые и такие искренние – они умеют не только радоваться жизни, но и выглядеть на все сто, невзирая на свой возраст.

     Элегантные наряды, благородная осанка, со вкусом подобранные аксессуары – всё это и многое другое, делает этих женщин истинными знатоками моды. Ведь как говорится: «Настоящая красота неподвластна времени».

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    В доказательство тому, предлагаем к просмотру замечательную серию работ «Advanced Style», созданную фотографом Ари Сет Коэном (Ari Seth Cohen) которому удалось запечатлеть очаровательных дам, обладающих не только безупречным вкусом, но и умеющих себя преподнести.

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    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени
    Стильные дамы послебальзаковского возраста: красота неподвластная времени



    Джерело: Культурология

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