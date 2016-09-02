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    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу

    • Сьогодні, 08:04
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    Для одних найти пару для своего носка - целая проблема. Не говоря уже о том, чтобы найти в своем гардеробе стильную подходящую случаю одежду.

    Однако это явно не проблема для японской пары пенсионеров, скрывающимися за аккаунтом Инстаграма bonpon511 - для них это способ выразить свою любовь друг другу и показать, что возраст "за 60" - это не повод выглядеть скучно.

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    Вот уже 37 лет эта пара состоит в браке, и их чувства друг к другу, похоже, совершенно не угасли со временем. Они все так же полны любви, юношеского задора и желания рассказать о своей привязанности к партнеру на весь мир. Именно поэтому в какой-то момент в Инстаграме появился аккаунт bonpon511, который состоит из имен парочки, а также даты их свадьбы. 

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    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу
    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу
    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу
    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу
    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу
    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу
    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу
    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу
    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу
    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу
    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу
    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу
    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу
    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу
    Стиляги: японские пенсионеры одеваются каждый день так, чтобы подходить друг другу

    На этом аккаунте они выкладывают свои общие фотографии, на которых они оба одеты в сочетающуюся одежду. Если у мужа рубашка в клетку, то у жены будет в клетку платье. Или оба могут быть одеты в одинаковые синие свитера, или даже просто носить одинаковые белые шарфы. Сочетая различные детали гардероба по цвету и текстуре с гардеробом своего супруга, эта парочка сумела покорить пользователей интернета - и сегодня у аккаунта насчитывается более 150 тысяч подписчиков.

    Джерело: Культурология

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