  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Странные рисунки: 18-летняя художница показала, какие галлюцинации видят люди с шизофренией

    • Сьогодні, 10:19
    • Розсилка

    Эту 18-летнюю девушку зовут Кейт, она художник. И у нее шизофрения.

    По словам Кейт, она всегда чувствовала себя художников, только не осознавала, что на самом деле это означает, пока врачи не поставили ей диагноз - шизофрения.

    Читайте також

    «Я ненавижу термин “психически больная”, он подразумевает, что я как личность испорчена или сломана. К сожалению, как только я рассказываю людям, с чем мне приходится жить, я чувствую, что они начинают видеть во мне только это. Они видят стереотипы и предрассудки, законсервированные благодаря СМИ и Голливуду. Именно поэтому я так открыто говорю о том, как и с чем я живу», - рассказала Кейт.

    «На протяжении многих лет мне ставили кучу диагнозов. Пока в 17 лет не остановились на шизофрении после того, как мои родители поняли, что мое психическое состояние только ухудшается. Большинство своих галлюцинаций я рисую, и это помогает мне справиться с ними».

    Как выглядят галлюцинации Кейт, смотрите прямо сейчас.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Странные рисунки: 18-летняя художница показала, какие галлюцинации видят люди с шизофренией
    Странные рисунки: 18-летняя художница показала, какие галлюцинации видят люди с шизофренией
    Странные рисунки: 18-летняя художница показала, какие галлюцинации видят люди с шизофренией
    Странные рисунки: 18-летняя художница показала, какие галлюцинации видят люди с шизофренией
    Странные рисунки: 18-летняя художница показала, какие галлюцинации видят люди с шизофренией
    Странные рисунки: 18-летняя художница показала, какие галлюцинации видят люди с шизофренией
    Странные рисунки: 18-летняя художница показала, какие галлюцинации видят люди с шизофренией
    Странные рисунки: 18-летняя художница показала, какие галлюцинации видят люди с шизофренией
    Странные рисунки: 18-летняя художница показала, какие галлюцинации видят люди с шизофренией
    Странные рисунки: 18-летняя художница показала, какие галлюцинации видят люди с шизофренией
    Странные рисунки: 18-летняя художница показала, какие галлюцинации видят люди с шизофренией

    Джерело: BigPicture

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ