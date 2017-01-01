Странные рисунки: 18-летняя художница показала, какие галлюцинации видят люди с шизофренией

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Эту 18-летнюю девушку зовут Кейт, она художник. И у нее шизофрения.

По словам Кейт, она всегда чувствовала себя художников, только не осознавала, что на самом деле это означает, пока врачи не поставили ей диагноз - шизофрения.

«Я ненавижу термин “психически больная”, он подразумевает, что я как личность испорчена или сломана. К сожалению, как только я рассказываю людям, с чем мне приходится жить, я чувствую, что они начинают видеть во мне только это. Они видят стереотипы и предрассудки, законсервированные благодаря СМИ и Голливуду. Именно поэтому я так открыто говорю о том, как и с чем я живу», - рассказала Кейт.

«На протяжении многих лет мне ставили кучу диагнозов. Пока в 17 лет не остановились на шизофрении после того, как мои родители поняли, что мое психическое состояние только ухудшается. Большинство своих галлюцинаций я рисую, и это помогает мне справиться с ними».

Как выглядят галлюцинации Кейт, смотрите прямо сейчас.

Джерело: BigPicture