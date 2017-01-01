Страстная седмица: что нельзя делать во время последней недели перед Пасхой

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Христиане мира в это время особенно строго постятся и стараются не грешить

У православных началась Страстная неделя. В эту неделю принято держать особо строгий пост.

Чтобы подготовиться к Пасхе, в Страстную неделю следует молиться. Через молитву христиане благодарят спасителя. В эту неделю желательно выделить хотя бы один день, чтобы сходить в церковь. И конечно же, в эти дни обязательно стоит нести добро всем людям вокруг.

Что разрешается делать в Страстную неделю

В Страстную неделю желательно отречься от людской суеты и погрузиться в ожидание великого праздника. В эти дни действует самый строгий пост, который принято соблюдать. Необходимо привести дом и душу в порядок, закончить все начатые дела. Если у вас ремонт, то постарайтесь справиться с ним до четверга.

Уборка, покраска и чтение молитв - занятия, которые лучше выполнить в понедельник.

Во вторник лучше всего привести вещи в порядок: постирать, погладить, разобрать.

В середине недели желательно посетить церковь и подготовить все для праздничного стола.

В четверг начинаются приготовления к Пасхе. Вода в этот день приносит очищение от грехов, поэтому следует вымыться. Поэтому этот четверг и называют «Чистым». Можно зажечь свечку, принесенную из храма: она будет защищать дом от бед и несчастья.

В пятницу нужно посвятить день воспоминаниям о страстях Христовых и усиленно молиться.

В субботу желательно рано встать и готовить угощения на Пасху.

Воскресенье - день службы, которая начинается в полночь. Православные верующие идут в храм на богослужение.

Что запрещено делать в Страстную неделю

В неделю перед Пасхой нельзя игнорировать строгий пост. Стоит отказаться от мясных продуктов, рыбы, молочного и яиц. В Страстную неделю ни в коем случае не стоит проводить время в развлекательных местах, поэтому откажитесь от пения и танцев. Запрещается вести распущенный образ жизни, грешить, оскорблять, чревоугодничать, врать. Нельзя пребывать в суете, лучше отречься от некоторых дел, которые мешают сконцентрироваться на предстоящем празднике.

В Страстную неделю следует избавиться от зависти, бездушности и тревоги в сердце. Пятница перед Пасхой считается самым строгим днем поста: нельзя употреблять пищу до вечера и убираться в доме. Также в это время не желательно смеяться, радоваться и веселиться - это день великой скорби. До утра Субботы нельзя спать, иначе несчастье настигнет вас.

В воскресенье пищу, которая останется от праздничного стола, ни в коем случае не нужно выбрасывать, а скорлупу от пасхальных яиц следует закопать в землю.