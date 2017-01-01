Страстная пятница 2017: что нельзя делать в этот день

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В самый строгий предпасхальный день существует множество запретов

Страстная пятница 2017 года приходится на 14 апреля. Что верующие делают в Страстную пятницу, традиции и запреты этого дня мы расскажем в этом материале.

Страстная пятница является самым строгим и печальным днем Великого поста, в который нельзя принимать пищу кроме хлеба и воды до совершения церковного обряда выноса плащаницы, который происходит в три часа дня. Считается, что именно в это время Иисус Христос испустил дух на кресте. Плащаница – это отрез ткани, на котором написан либо вышит образ Сына Божего в полный рост, символический погребальный саван.

Ввиду важности этого дня в религиозном смысле существует целый ряд других ограничений.





Страстная пятница – что нельзя делать

Помимо строгого ограничения в пище, верующий должен максимально отрешиться от других мирских забот.

Запрещается выполнять сельскохозяйственные работы, ведь ни в коем случае нельзя вбивать железные предметы в землю – видимо, по аналогии с прибиванием гвоздями к кресту.

Также и по дому работать нельзя. Потому очень важно закончить уборку и стирку в Чистый четверг. Готовить тоже нежелательно. Нельзя прикасаться к острым металлическим предметам и в доме: не занимайтесь шитьём и вышивкой, ничего не режьте – хлеб можно только разламывать.

Кстати, о хлебе. Часто спрашивают, можно ли печь куличи в Страстную пятницу, ведь вроде бы это и работа по дому, и праздничные приготовления, которые было желательно закончить в четверг. Ответ не столь однозначный, ведь в разных приходах священник может истолковывать духовные тексты по-своему, и рекомендовать разное. Но во многих регионах Украины всё же считается, что это как раз важное исключение. Более того, существует поверье, что испечённый в Страстную пятницу хлеб особо полезен и будет не портиться очень долго. Перед такой работой необходимо произнести молитву «Отче наш» и попросить Господа о благословении.

Нельзя посещать увеселительные мероприятия. Страстная пятница – день скорби.





Страстная пятница – что можно делать

Разумеется, можно и нужно посещать богослужения и молиться. После пятничной службы унесите с собой двенадцать свечей, с которыми вы стояли в храме. Зажгите их в доме, стараясь охватить все уголки, и не тушите, пока не догорят сами. Это очистит атмосферу в доме и привлечёт блага. Также, когда будете проходить по дому со свечами, обратите внимание на потрескивание – это порченая вещь, Обведите свечой вокруг неё несколько раз против часовой стрелки и перекрестите. Другие обряды и заговоры выполнять нельзя.