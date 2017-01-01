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    Строгий и сексуальный: Тео Джеймс снялся для обложки ES Magazine

    • Сьогодні, 14:56
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    Актер Тео Джеймс
    thefashionisto.com
    Актер Тео Джеймс

    Хотя серия «Дивергент» оказалась для Lionsgate убыточной настолько, что студия резко свернула франшизу, не дожидаясь окончания, звезда «Дивергента» Тео Джеймс от отсутствия работы не страдает.

    В фотосете для ES Magazine Тео обсудил свой новый проект – фильм «Предательство для начинающих».

    По словам актера, драма «Предательство для начинающих», в которой Тео Джеймс играет главную роль, основана на автобиографии Майкла Суссана, бывшего работника ООН в Ираке, решившего раскрыть публике правительственные секреты. Тео, который снялся в фильме вместе с сэром Беном Кингсли, сравнил своего героя с Эдвардом Сноуденом, пишет popcornnews.

    «Сноуден стал иконой. Да, к этому моменту публикация правительственных секретов стала восприниматься гораздо нормальней – но самое интересное заключается в том, что Майкл не стал героем. Он ушел из ООН и потом с десяток лет с трудом подыскивал работу».

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    Строгий и сексуальный: Тео Джеймс снялся для обложки ES Magazine
    Строгий и сексуальный: Тео Джеймс снялся для обложки ES Magazine
    Строгий и сексуальный: Тео Джеймс снялся для обложки ES Magazine
    Строгий и сексуальный: Тео Джеймс снялся для обложки ES Magazine
    Строгий и сексуальный: Тео Джеймс снялся для обложки ES Magazine
    thefashionisto.com

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