Строгий и сексуальный: Тео Джеймс снялся для обложки ES Magazine

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thefashionisto.com Актер Тео Джеймс

Хотя серия «Дивергент» оказалась для Lionsgate убыточной настолько, что студия резко свернула франшизу, не дожидаясь окончания, звезда «Дивергента» Тео Джеймс от отсутствия работы не страдает.

В фотосете для ES Magazine Тео обсудил свой новый проект – фильм «Предательство для начинающих».

По словам актера, драма «Предательство для начинающих», в которой Тео Джеймс играет главную роль, основана на автобиографии Майкла Суссана, бывшего работника ООН в Ираке, решившего раскрыть публике правительственные секреты. Тео, который снялся в фильме вместе с сэром Беном Кингсли, сравнил своего героя с Эдвардом Сноуденом, пишет popcornnews.

«Сноуден стал иконой. Да, к этому моменту публикация правительственных секретов стала восприниматься гораздо нормальней – но самое интересное заключается в том, что Майкл не стал героем. Он ушел из ООН и потом с десяток лет с трудом подыскивал работу».