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    Субботник в Славянске: Королевская вышла на уборку в белоснежных кедах от Alexander McQueen

    • Сьогодні, 18:12
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    У нардепов свои причуды

    Народный депутат от «Оппозиционного блока» Наталья Королевская поразила своим роскошным нарядом активистов на субботнике.

    Отметим, что субботник прошел в минувшие выходные в Славянске в парке у памятника, который посвящен погибшим во время боевых действий мирным жителям Славянска, Николаевки и Славянского района в период апрель-июль 2014 года.

    Наталья Королевская вышла к людям в белоснежных кедах известного бренда Alexander McQueen.

    Фото: slavgorod.com.ua

     В официальном интернет-магазине дизайнера модель Sneaker Pelle S.Gomma стоит €340. 

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    По материалам: politeka.net
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