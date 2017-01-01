Субботник в Славянске: Королевская вышла на уборку в белоснежных кедах от Alexander McQueen
- Сьогодні, 18:12
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Розсилка
У нардепов свои причуды
Народный депутат от «Оппозиционного блока» Наталья Королевская поразила своим роскошным нарядом активистов на субботнике.
Отметим, что субботник прошел в минувшие выходные в Славянске в парке у памятника, который посвящен погибшим во время боевых действий мирным жителям Славянска, Николаевки и Славянского района в период апрель-июль 2014 года.
Наталья Королевская вышла к людям в белоснежных кедах известного бренда Alexander McQueen.
Фото: slavgorod.com.ua
В официальном интернет-магазине дизайнера модель Sneaker Pelle S.Gomma стоит €340.
По материалам: politeka.net