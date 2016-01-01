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    Светлана Лобода разбила раритетный автомобиль

    • Вчора, 17:28
    • Розсилка

    Съемки видеоклипа в Андалусии стали самыми сложными в карьере Лободы и ее команды.

    На протяжении четырех съемочных дней артистку преследовала череда происшествий.

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    Как мы уже писали, из-за ошибки МАУ было утеряно 4 чемодана сo всеми костюмами и уникальным реквизитом для клипа. Два дня продюсер артистки Нателла Крапивина со Светланой пытались отыскать свой багаж в разных точках Европы.

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    Светлана Лобода разбила раритетный автомобиль
    Светлана Лобода разбила раритетный автомобиль
    Светлана Лобода разбила раритетный автомобиль
    Светлана Лобода разбила раритетный автомобиль
    Светлана Лобода разбила раритетный автомобиль
    Светлана Лобода разбила раритетный автомобиль
    Светлана Лобода разбила раритетный автомобиль
    Светлана Лобода разбила раритетный автомобиль
    Светлана Лобода разбила раритетный автомобиль
    Светлана Лобода разбила раритетный автомобиль
    Светлана Лобода разбила раритетный автомобиль
    Светлана Лобода разбила раритетный автомобиль
    Светлана Лобода разбила раритетный автомобиль

    Но это было только начало испанских приключений. Во время работы на главной локации, ради которой Светлана и отправилась в Андалусию, по необъяснимым причинам остановились ветряные мельницы, и мизансцену с их участием пришлось переснимать. Так что, когда на следующий день Лобода, лихо рассекавшая в кадре на раритетном мускулкаре, слетела на авто в кювет и машину пришлось транспортировать на ремонт – этому уже никто не удивился. К счастью, кроме автомобиля никто не пострадал.

    Но, вызванный на ночную съемку наряд полиции из-за трудностей перевода намеревался  арестовать продюсера артистки. Одним словом, съемки видеоклипа на песню «Твои Глаза» могли запросто не состояться и артистке пришлось бы снимать видеоклип в павильоне.

    Что происходило на съемочных локациях смотрите прямо сейчас.

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