Светлана Лобода разбила раритетный автомобиль



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Съемки видеоклипа в Андалусии стали самыми сложными в карьере Лободы и ее команды.

На протяжении четырех съемочных дней артистку преследовала череда происшествий.

Как мы уже писали, из-за ошибки МАУ было утеряно 4 чемодана сo всеми костюмами и уникальным реквизитом для клипа. Два дня продюсер артистки Нателла Крапивина со Светланой пытались отыскать свой багаж в разных точках Европы.

Но это было только начало испанских приключений. Во время работы на главной локации, ради которой Светлана и отправилась в Андалусию, по необъяснимым причинам остановились ветряные мельницы, и мизансцену с их участием пришлось переснимать. Так что, когда на следующий день Лобода, лихо рассекавшая в кадре на раритетном мускулкаре, слетела на авто в кювет и машину пришлось транспортировать на ремонт – этому уже никто не удивился. К счастью, кроме автомобиля никто не пострадал.

Но, вызванный на ночную съемку наряд полиции из-за трудностей перевода намеревался арестовать продюсера артистки. Одним словом, съемки видеоклипа на песню «Твои Глаза» могли запросто не состояться и артистке пришлось бы снимать видеоклип в павильоне.

Что происходило на съемочных локациях смотрите прямо сейчас.