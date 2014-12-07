Сюрреалистичные фотоиллюстрации к традиционным сказкам от Юлдуз Бахтиозиной
- Сьогодні, 11:35
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Фотохудожница Юлдуз Бахтиозина (Uldus Bakhtiozina) обладает уникальным видением русских сказок, связанным с языческими корнями и этнологией Руси.
Её работы основаны на тщательном и детальном погружении в сказки, их всестороннем исследовании и сравнении с евро-азиатской мифологией.
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Особое внимание художница уделяет неоднозначной интерпретации символики, скрытой в легендах и мифах.
Цель проекта состоит в использовании фотографии, чтобы рассказать недосказанные истории, переписанные и искажённые в течение многих веков. Каждая зарисовка содержит много скрытых посланий. Юлдуз приглашает зрителей поразмышлять о неоднозначности и дуализме каждого символа в русском фольклоре.
Джерело: cameralabs.org