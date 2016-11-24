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    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг

    • Вчора, 11:58
    • Розсилка

    Джунго Ли – талантливый корейский художник из Сеула. Он создает сюрреалистичные иллюстрации, главная роль в которых отведена книгам и их значительной роли в нашей жизни.

    По признанию автора, источником вдохновения для этих необыкновенных иллюстраций послужило творчество бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта.

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    Недавно Джунго выиграл престижный конкурс World Illustration Awards 2016, и в скором времени он планирует издать собственную книгу со своим авторскими картинками.

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    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг
    Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг

    Джерело: Fullpicture.ru

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