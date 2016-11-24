Сюрреалистичные иллюстрации для любителей книг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джунго Ли – талантливый корейский художник из Сеула. Он создает сюрреалистичные иллюстрации, главная роль в которых отведена книгам и их значительной роли в нашей жизни.

По признанию автора, источником вдохновения для этих необыкновенных иллюстраций послужило творчество бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта.

Недавно Джунго выиграл престижный конкурс World Illustration Awards 2016, и в скором времени он планирует издать собственную книгу со своим авторскими картинками.

Джерело: Fullpicture.ru