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    Такого вы еще не видели: 12 волшебных макияжей для каждого знака зодиака

    • Сьогодні, 12:25
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    Визажист создала незабываемые образы, которые захочется примерить на себя

    Забудьте о проверке вашего гороскопа. Гуру макияжа Сетерх Хоссейни сочетает красоту и астрологию, чтобы сотворить невероятно сказочную внешность для каждого знака зодиака.

    Сетерх из Торонто, выкладывающая свои фото под ником starlit_makeup , работает профессиональным визажистом и имеет более 90 тысяч подписчиков в Instagram.

     Ее серия Зодиак оказалась особенно популярна, так как визажист использует различные методы, чтобы сделать каждый лук более реалистичным - от поддельных рогов до карандашных веснушек.

    Напомним, визажист Гоар Аветисян своим макияжем превращает девушек в настоящих красавиц

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    Такого вы еще не видели: 12 волшебных макияжей для каждого знака зодиака

     

    Джерело: boredpanda.com

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