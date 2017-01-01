Такого вы еще не видели: 12 волшебных макияжей для каждого знака зодиака
- Сьогодні, 12:25
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Визажист создала незабываемые образы, которые захочется примерить на себя
Забудьте о проверке вашего гороскопа. Гуру макияжа Сетерх Хоссейни сочетает красоту и астрологию, чтобы сотворить невероятно сказочную внешность для каждого знака зодиака.
Сетерх из Торонто, выкладывающая свои фото под ником starlit_makeup , работает профессиональным визажистом и имеет более 90 тысяч подписчиков в Instagram.
Ее серия Зодиак оказалась особенно популярна, так как визажист использует различные методы, чтобы сделать каждый лук более реалистичным - от поддельных рогов до карандашных веснушек.
Напомним, визажист Гоар Аветисян своим макияжем превращает девушек в настоящих красавиц.
Джерело: boredpanda.com