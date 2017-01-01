Танцы, бейсбол и другие приключения. Мама делает из фотографий дочери забавные картинки

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Как у любой мамы, в ее телефоне – сотни фотографий маленькой дочери. Но она решила превратить их в настоящие иллюстрации.

Вот уже полтора года с помощью приложения на смартфоне она превращает фотографии дочери в настоящие картинки с самыми разными сюжетами.

«В моем телефоне миллион снимков дочери. Творческий зуд и много свободного времени в декрете привели к тому, что я стала делать из них картинки. У меня в голове накопилось много разных сценариев, которые теперь я воплощаю в жизнь», - рассказывает австралийка Ту Фам. На то, чтобы сделать четкую фотографию полуторагодовалой малышки, у нее есть не больше 30 секунд – дольше она не позирует. Поэтому Ту Фам делает от 20 до 50 изображений – а затем выбирает из них лучшее. Иногда идея для следующего сюжета приходит мгновенно, едва она увидит позу дочери. За приключениями девочки следят уже около 13 тысяч подписчиков в Инстаграм. Ее мама хочет, чтобы глядя на эти картинки, малышка знала: ее возможности безграничны. 1 з 7 на весь екран згорнути

Джерело: goodhouse.ru