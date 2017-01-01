  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Танцы, бейсбол и другие приключения. Мама делает из фотографий дочери забавные картинки

    • Сьогодні, 08:22
    • Розсилка

    Как у любой мамы, в ее телефоне – сотни фотографий маленькой дочери. Но она решила превратить их в настоящие иллюстрации.

    Вот уже полтора года с помощью приложения на смартфоне она превращает фотографии дочери в настоящие картинки с самыми разными сюжетами.

    Читайте також

    «В моем телефоне миллион снимков дочери. Творческий зуд и много свободного времени в декрете привели к тому, что я стала делать из них картинки. У меня в голове накопилось много разных сценариев, которые теперь я воплощаю в жизнь», - рассказывает австралийка Ту Фам.

    На то, чтобы сделать четкую фотографию полуторагодовалой малышки, у нее есть не больше 30 секунд – дольше она не позирует. Поэтому Ту Фам делает от 20 до 50 изображений – а затем выбирает из них лучшее. Иногда идея для следующего сюжета приходит мгновенно, едва она увидит позу дочери.

    За приключениями девочки следят уже около 13 тысяч подписчиков в Инстаграм. Ее мама хочет, чтобы глядя на эти картинки, малышка знала: ее возможности безграничны.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Танцы, бейсбол и другие приключения. Мама делает из фотографий дочери забавные картинки
    Танцы, бейсбол и другие приключения. Мама делает из фотографий дочери забавные картинки
    Танцы, бейсбол и другие приключения. Мама делает из фотографий дочери забавные картинки
    Танцы, бейсбол и другие приключения. Мама делает из фотографий дочери забавные картинки
    Танцы, бейсбол и другие приключения. Мама делает из фотографий дочери забавные картинки
    Танцы, бейсбол и другие приключения. Мама делает из фотографий дочери забавные картинки
    Танцы, бейсбол и другие приключения. Мама делает из фотографий дочери забавные картинки

    Джерело: goodhouse.ru

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ