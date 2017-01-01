Тапочки для бассейна a-ля Adilette – тренд лета-2017



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пляжные шлепки стали одной из главных модных тенденций лета

Лето - это сезон шлепанцев. По крайней мере, за последнее десятилетие номером один летом среди обуви были вьетнамки. Но их популярность явно упала за последние три сезона. И в этом году они вышли из моды окончательно. А к нам вернулась забытая классика – Adilette от Adidas и другие шлепанцы в этом стиле, которые на сегодня стали топ-трендом.

Как обычно, масс-маркет быстро подхватил тренд, и вы сможете найти подобные шлепки в обычных магазинах. Большие дома моды, как Gucci, Valentino или Dolce&Gabbana тоже выпустили свои версии классических тапочек для бассейна. Adilette можно купить теперь не только в традиционных цветах, таких как синий, красный или белый, но и в пастельных тонах, модных в этом сезоне. Если вы ищете более индивидуальную модель - вы можете создать свои собственные шлепки на сайте Adidas.

С чем носить?

Если вы хотите дать ноге отдохнуть летом, то шлепки – идеальный вариант. Кроме того, в них уже можно ходить не только на пляж или в бассейн. Стильные женщины на улицах таких мегаполисов, как Нью-Йорк, Лондон или Милан показывают, что традиционные шлепанцы можно носить каждый день в городе, сочетая с любым стилем.

Источник: tematmoda.pl

Перевела: Зоряна Вареня