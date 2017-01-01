Темнокожие блондины из Меланезии - загадка, над которой бьются генетики



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путешественник, приехавший в Меланезию, может быть по-настоящему шокирован: только здесь можно встретить большое количество темнокожих людей с белокурыми шевелюрами.

Ученые долго пытались выяснить причину такой нетипичной внешности. Среди версий рассматривалась и наследственность, якобы белые волосы достались местным жителям от европейских колонизаторов.

Меланезия - островная группа в Тихом океане, в состав которой входят Новая Гвинея, Фиджи, Вануату и другие государства. Среди жителей островов каждый десятый - блондин. С учетом того, что население меланезийцев - порядка полумиллиона, явление можно назвать типичным и распространенным. Интересно, что вместе со светлыми волосами меланезийцы унаследовали от своих предков темную, как смоль, кожу.

Основной версией, которую на протяжении нескольких лет выдвигали ученые-генетики, была наследственность. Вспоминали, что на островах в ХІХ-ХХ веках проживали британцы и немцы, выращивали здесь кокосовые плантации.



Однако новейшие исследования показали, что настоящая причина - это генетические мутации. Причины мутации до сих пор не установлены, носителями мутировавшего гена является четверть населения, но белокурыми рождается всего 10%, так как ген - рецессивный. Интересно, что нигде во всем мире такая мутация больше не встречается, а возникла она от 5 до 30 тысяч лет назад. Интересно, что большое количество блондинов ученые объясняют тем, что для мужчин белокурые женщины являются более привлекательными, и чаще всего браки заключаются именно с ними.







Джерело: Культурология