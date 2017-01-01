Time опубликовал неизвестные фотографии, сделанные во время лунных миссий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Снимки были сделаны в период с 1968 по 1972 год.

Журнал Time выложил не публиковавшиеся ранее фотографии из новой книги Apollo VII — XVII, сделанные американскими астронавтами во время выполнения миссий космической программы «Аполлон».

Всего в издание вошли 225 снимков 1968–1972 годов.

В конце 2015-го, напомним, аэрокосмическое агентство NASA опубликовало более 8 тысяч снимков, сделанных в рамках лунных миссий. Авторы архива тогда отметили, что обнародованная коллекция является неполной и эти снимки — лишь малая часть фотографий, сделанных астронавтами.

Джерело: Bird In Flight