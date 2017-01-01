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    Time опубликовал неизвестные фотографии, сделанные во время лунных миссий

    • Сьогодні, 15:07
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    Снимки были сделаны в период с 1968 по 1972 год.

    Журнал Time выложил не публиковавшиеся ранее фотографии из новой книги Apollo VII — XVII, сделанные американскими астронавтами во время выполнения миссий космической программы «Аполлон».

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    Всего в издание вошли 225 снимков 1968–1972 годов.

    В конце 2015-го, напомним, аэрокосмическое агентство NASA опубликовало более 8 тысяч снимков, сделанных в рамках лунных миссий. Авторы архива тогда отметили, что обнародованная коллекция является неполной и эти снимки — лишь малая часть фотографий, сделанных астронавтами.

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    Time опубликовал неизвестные фотографии, сделанные во время лунных миссий
    Time опубликовал неизвестные фотографии, сделанные во время лунных миссий
    Time опубликовал неизвестные фотографии, сделанные во время лунных миссий
    Time опубликовал неизвестные фотографии, сделанные во время лунных миссий
    Time опубликовал неизвестные фотографии, сделанные во время лунных миссий
    Time опубликовал неизвестные фотографии, сделанные во время лунных миссий
    Time опубликовал неизвестные фотографии, сделанные во время лунных миссий
    Time опубликовал неизвестные фотографии, сделанные во время лунных миссий

    Джерело: Bird In Flight

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