Time опубликовал неизвестные фотографии, сделанные во время лунных миссий
- Сьогодні, 15:07
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Снимки были сделаны в период с 1968 по 1972 год.
Журнал Time выложил не публиковавшиеся ранее фотографии из новой книги Apollo VII — XVII, сделанные американскими астронавтами во время выполнения миссий космической программы «Аполлон».
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Всего в издание вошли 225 снимков 1968–1972 годов.
В конце 2015-го, напомним, аэрокосмическое агентство NASA опубликовало более 8 тысяч снимков, сделанных в рамках лунных миссий. Авторы архива тогда отметили, что обнародованная коллекция является неполной и эти снимки — лишь малая часть фотографий, сделанных астронавтами.
Джерело: Bird In Flight