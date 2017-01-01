Топ-10 самых дорогих часов в мире
- Сьогодні, 08:00
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Розсилка
В мире существует отдельная категория людей, для которых создают невероятно красивые и не менее дорогие часы.
Есть множество доступных на рынке брендов, предлагающих роскошные часы с колоссальным качеством, уникальностью, исключительной элегантностью и шиком.
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Эти бренды считаются самыми роскошными и дорогими в мире.
Что делает эти аксессуары невероятно дорогими? Всего лишь три фактора: дорогостоящие материалы, такие как алмазы, золото, платина, метеорит или кости динозавра; количество времени на изготовление изделия и уровень его детализации, а также тот фактор, насколько оно уникальны.
Предлагаем вашему вниманию топ-10 часов, которые являются самыми дорогими в мире.
Джерело: ФотоТелеграф