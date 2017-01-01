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    Топ-10 самых дорогих часов в мире

    • Сьогодні, 08:00
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    В мире существует отдельная категория людей, для которых создают невероятно красивые и не менее дорогие часы.

     Есть множество доступных на рынке брендов, предлагающих роскошные часы с колоссальным качеством, уникальностью, исключительной элегантностью и шиком.

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    Эти бренды считаются самыми роскошными и дорогими в мире.

    Что делает эти аксессуары невероятно дорогими? Всего лишь три фактора: дорогостоящие материалы, такие как алмазы, золото, платина, метеорит или кости динозавра; количество времени на изготовление изделия и уровень его детализации, а также тот фактор, насколько оно уникальны.

    Предлагаем вашему вниманию топ-10 часов, которые являются самыми дорогими в мире.

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    10. Louis Moinet Meteoris. Цена $4 600 000 Meteoris представляет собой набор из четырех часов от производителя Louis Moinet, каждые из которых содержат в своей конструкции кусочки метеоритов с Марса, Луны, астероида и древнего метеорита под названием Rosetta Stone. Покупая часы, их обладатель получает в наборе бесплатный планетарий, изображающий солнечную систему.
    9. Hublot – Big Bang. Цена $5 000 000 Если предыдущие часы выделялись редкостью своих компонентов, то эта модель фокусируется на одной – диамантах. Hublot вместил изделие 1280 бриллиантов, весом по крайней мере 3 карата каждый. Потребовалось около года, чтобы найти и привезти алмазы в штаб-квартиру со всех уголков Земли. Каждый камень был отделан известным ювелиром из Нью-Йорка, имеющим опыт более 40 лет.
    8. Vacheron Constantin Reference 57260. Цена $8 000 000 Швейцарский часовщик Vacheron Constantin создал самые сложные карманные часы Reference 57260, имеющие 2800 компонентов и рекордные 57 усложнений (предыдущий рекордсмен имел 33). На сборку этих часов потребовалось 8 лет. Корпус аксессуара изготовлен из белого золота 18k, внутри – ходовой механизм с 242 драгоценными камнями 3750 калибра, который имеет толщину 36 мм и работает на частоте 2,5 Гц с запасом хода 60 часов.
    7. Patek Philippe – Ref.1518. Цена $11 136 642 Аукционный дом Phillips в ассоциации с Bacs & Russo провел на женевском аукционе The Geneva Watch Auction 4 продажи, в ряду которых наручные часы Patek Philippe – Ref.1518 были топом аукциона 12 и 13 ноября 2016 года. Часы установили новый мировой рекорд по номинации “Самые дорогие наручные часы, когда-либо продаваемые на аукционе”. Цена была достигнута спустя 13 минут торгов и превысила первоначальную стоимость более чем в три раза. Причина столь высокой суммы довольно странная: корпус Patek Philippe выполнен из нержавеющей стали, в то время как почти все роскошные часы этого бренда сделаны из желтого или розового золота. Линейка Patek Philippe состоит из 4 моделей. На обратной стороне аксессуара можно заметить номер 1, это означает, что данное изделие – первое из четырех.
    6. Jacob & Co Billionaire Watch. Цена $18 268 000 Это изделие, скорее, больше похоже на корону, чем часы. The Jacob & Co Billionaire Watch украшены 260-каратными багетными бриллиантами изумрудной огранки и имеют механизм из 167 компонентов и 19 драгоценностей. Часы были созданы для известного итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе и носят логотип с его фамилией.
    5. Patek Philippe Henry Graves Supercomplication. Цена $24 000 000 Названные в честь банкира Генри Грейвса и созданные для него часы из 18-каратного золота были в работах на протяжении 8 лет: три года ушли на разработку и еще пять лет на производство. Они были сделаны еще в 1933 году по желанию Генри Грейвса превзойти в роскоши своего соперника – производителя автомобилей Джеймса Уорда Паккарда. В итоге банкир стал обладателем самых дорогих и сложных часов в мире. В 2014 году владельцем Patek Philippe Henry Graves стал неизвестный покупатель, который приобрел их на аукционе. Часы побили собственный рекорд: в 1999 году они были проданы за 11 миллионов долларов шейху Сауду бен Мухаммеду бен Али Аль Тани из королевской семьи Катара.
    4. Chopard 201-Carat Watch. Цена $25 000 000 Имея 874 201-каратных редких алмаза, часы Chopard заняли место самых дорогих часов мира и до сих пор являются одними из самых дорогостоящих ювелирных изделий на рынке. Часы имеют очень маленький дисплей и такие широкое разнообразие бриллиантов, что даже при детальном рассмотрении возможно не увидеть некоторые из них. Проданные в 2000 году, Chopard стали первой страницей каждого роскошного издания того времени.
    3. Breguet Grande Complication Marie-Antoinette. Цена $30 000 000 Это карманные часы, заказанные якобы поклонником французской королевы Марии-Антуанетты. Работа над часами началась в 1782 году Авраамом-Луи Бреге и была закончена в 1827 году его сыном через 4 года после его смерти. В результате получился удивительный образец дизайна, класса и технологии, содержащих каждую из функций, которая была возможна в то время. Breguet заключены в золото, демонстрируя сложный управляющий механизм, использующий сапфир для снижения трения внутри изделия. Часы были украдены в конце 1900-х годов и найдены только в 2007. В настоящее время аксессуар охраняется в музее исламского искусства Л. А. Майера в Иерусалиме.
    2. Graff Diamonds The Fascination. Цена $40 000 000 Graff – самое великое имя из всех, когда дело до бриллиантов. Часы усыпаны белыми бриллиантами в 152,96 карата и уникальным трансформированным драгоценным камнем, который представляет собой алмаз D Flawless грушевидной формы диаметром 38,13 карата. В центре внимания находится грушевидный шедевр, который концептуально предполагается носить как циферблат часов в архитектурном бриллиантовом браслете или отсоединить его и надеть на палец в качестве кольца.
    1. Graff Hallucination. Цена $55 000 000 Graff Hallucination – самые дорогие часы в мире на 2017 год. Невероятная ценность часов заключается в 110-каратных действительно редких и больших цветных бриллиантах, установленных в браслет из платины. Цветные бриллианты, используемые для этих часов, квалифицируются как «Fancy», это означает, что они выходят за рамки обычного масштаба как невероятно редкие и ценные.
    Топ-10 самых дорогих часов в мире

    Джерело: ФотоТелеграф

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