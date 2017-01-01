Топ-10 самых дорогих часов в мире



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В мире существует отдельная категория людей, для которых создают невероятно красивые и не менее дорогие часы.

Есть множество доступных на рынке брендов, предлагающих роскошные часы с колоссальным качеством, уникальностью, исключительной элегантностью и шиком.

Эти бренды считаются самыми роскошными и дорогими в мире.

Что делает эти аксессуары невероятно дорогими? Всего лишь три фактора: дорогостоящие материалы, такие как алмазы, золото, платина, метеорит или кости динозавра; количество времени на изготовление изделия и уровень его детализации, а также тот фактор, насколько оно уникальны.

Предлагаем вашему вниманию топ-10 часов, которые являются самыми дорогими в мире.

Джерело: ФотоТелеграф