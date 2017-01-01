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    Топ-15 стран с самой красивой природой

    • Сьогодні, 09:24
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    В каждой стране мира есть свои чудеса природы: горы, заповедники, живописные реки и долины.

    Поэтому выбрать из огромного множества государств те, которые отличаются самой красивой природой — задача не из легких.

    За ее выполнение взялся Всемирный экономический форум, представители которого оценили 136 стран по количеству и качеству природных ресурсов.

    При отборе также учитывались такие факторы, как количество природных объектов Всемирного наследия, количество видов животных и так далее.

    Вот 15 стран, которые были признаны самыми красивыми из всех.

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    Кения — одна из наиболее ярких стран Африки, она является домом для жирафов, куду, гепардов, львов и черных носорогов. К северо-востоку от столицы Найроби расположена гора Кения, вторая по высоте вершина в Африке, а на севере находится удивительное озеро Туркана.
    Индонезия отличается богатым разнообразием природы, от белоснежных пляжей на Бали, до тропических лесов в Сулавеси. Стоит отметить, что она также является родиной для гигантских ящериц комодо, которых чаще всего можно увидеть на территории Национального парка Комодо.
    Великолепная страна с обилием виноградников в Бордо и превосходных пляжей на Ривьере. Кроме того, Франция — это не только материк, но и остров Реюньон с живописным национальным парком Ла Реюньон, в котором тропические леса соседствуют с туманными лесами, а также Новая Каледония с ее лагунами и коралловыми рифами.
    Хотя в стране есть много мест с красивой природой, но в первую очередь Италия славится своими горами. Доломитовые Альпы считаются одними из самых красивых и уникальных горных массивов в мире.
    Страна с двумя действующими вулканами, тропическими лесами, ледниками, которая является домом для нескольких редких видов животных, включая тапиров. Не стоит упускать из виду и тот факт, что известные своей красотой и обилием морской фауны Галапагосские острова также являются частью Эквадора.
    США — огромная страна, с разнообразными ландшафтами, 58-ю национальными парками, включая такие известные парки, как Глейшер и Гранд-Каньон, и невероятным множеством различных видов растений и животных.
    Из всех живописных мест, которых в Испании очень много, особо стоит выделить Национальный парк Доньяна в Андалусии, где живут несколько исчезающих видов птиц и Национальный парк, расположенный на острове Гомера (Канарские острова).
    В Танзании находится гора Килиманджаро, самая высокая горная вершина Африки, а также Национальный парк Серенгети. Последний известен тем, что в нем ежегодно происходит миграция зебр и антилоп гну, которые идут на водопой к южным равнинам, при этом за ними по пятам следуют голодные хищники. По свидетельствам очевидцев эта миграция — «одно из самых впечатляющих событий в мире природы».
    Таиланд — это не только обилие первоклассных пляжей, но также и несколько национальных парков, богатых экзотическими представителями флоры и фауны. Особенно стоит выделить заповедник Хуай-Кха-Кханг, в котором обитают чрезвычайно редкие индокитайские тигры.
    Австралия известна обилием невероятных природных мест в каждом уголке страны. Тасманийская пустыня, побережье Ниннгалу, Национальный парк какаду — это лишь некоторые из красивых мест в стране. Ну и конечно же, вблизи Австралии находится Большой Барьерный риф, крупнейший коралловый риф во всем мире.
    Четвертая по размерам страна в мире имеет множество разных природных ресурсов, включая величественные Гималаи, заповедник Хуанлун, известный своими травертиновыми террасами, и святилище больших панд в провинции Сычуань.
    Удивительная и самобытная страна, основное достояние которой — величественные горы, особое место среди которых занимают Кордильеры. Также в Перу находится Национальный парк Рио-Абисео.
    Среди природных активов Коста-Рики особенно хочется отметить Национальный парк острова Кокос и Национальный парк Тортугеро. Последний известен редкими видами живущих там морских черепах.
    Мексика отличается невероятным богатством дикой природы: тропически леса, мангровые заросли, острова Ревилья-Хихедо, биосферные заповедники — это лишь малая часть того, что можно здесь увидеть.
    О Бразилии достаточно сказать лишь, что в стране есть целых 25 охраняемых районов, где растет множество тропических деревьев и растений, и обитает масса редких и исчезающих видов животных. Такого разнообразия и великолепия не найти больше ни в одной стране мира.
    Топ-15 стран с самой красивой природой

    Джерело: Fullpicture.ru

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