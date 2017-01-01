Топ-15 стран с самой красивой природой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В каждой стране мира есть свои чудеса природы: горы, заповедники, живописные реки и долины.

Поэтому выбрать из огромного множества государств те, которые отличаются самой красивой природой — задача не из легких.

За ее выполнение взялся Всемирный экономический форум, представители которого оценили 136 стран по количеству и качеству природных ресурсов.

При отборе также учитывались такие факторы, как количество природных объектов Всемирного наследия, количество видов животных и так далее.

Вот 15 стран, которые были признаны самыми красивыми из всех.

Джерело: Fullpicture.ru