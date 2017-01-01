  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Топ-9 самых дорогих цветов в мире

    • Сьогодні, 15:38
    • Розсилка

    Цветы – бесспорно, одно из самых прекрасных творений матушки-природы. Это традиционный, общепризнанный знак внимания и расположения, универсальное украшение и подарок на любой праздник.

    Многие занимаются выращиванием декоративных растений в качестве хобби, коллекционируя в собственном саду всевозможные их сорта.

    Огромное разнообразие этих представителей растительного мира делает большую их часть доступными практически каждому, но существуют и редкие, экзотические сорта, цена которых сделает, казалось бы, банальный букет цветов поистине роскошным подарком.

    Предлагаем вашему вниманию ТОП-9 самых дорогих цветов в мире.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    9-е место: Гортензия - цветок, растущий в Азии, а также в Северной и Южной Америке. Название "гортензия" было дано в честь принцессы Гортензии — сестры принца Священной Римской империи Карла Генриха Нассау-Зигена. У большинства видов гортензии цветочные головки содержат два типа цветков: мелкие плодущие (фертильные) цветки в середине и крупные бесплодные (стерильные) цветки по краям. Средняя стоимость гортензии составляет около 6,5 долларов за один цветок.
    8-е место: Глориоза – выходец из Южной Африки и Азии, представляющий собой достаточно редкий и дорогой цветок. Ее название, происходящее от латинского слова gloriostis, переводится как “прославленный”, из-за чего его часто называют “цветком славы”. Глориоза - растение с хрупкими стеблами, длинными листьями, иногда достигающими трех метров, и крупными цветками насыщенного красно-желтого или желто-зеленого цветов. Ее экзотический вид очень выделяется на фоне других представителей флористического мира, что отображается на его стоимости, которая составляет около 10 долларов за один цветок.
    7-е место: Радужные розы – результат разработанной технологии, идея которой принадлежит владельцу цветочной компании, голландцу Питеру Ван де Веркену. Благодаря экспериментам, проведенным двумя нидерландскими компаниями, F.J. Zandbergen и River Flowers, в 2004 году были достигнуты первые успехи. Выращивание радужных роз – инженерное искусство, заключающееся в мастерстве смешивания красок. Для получения разноцветного цветка, селекционеры разделяют стебель на несколько каналов, по которым роза поглощает окрашенную различными красителями воду. Таким образом, обычная белая роза превращается в радужную. Стоимость одного красочного цветка от компании-производителя в среднем составляет 10 долларов, а букет из 30 роз обойдется в 325 долларов.
    6-е место: Король ночи - сорт тюльпанов, отличающийся насыщенным лилово-черным цветом. Хотя его и принято считать одним из самых дорогих цветов, пик его ценности пришелся на период минувшей "тюльпановой лихорадки". В ту пору одна луковица этого растения по стоимости приравнивалась к стаду овец, четырем свиньям, четырем быкам, четырем тоннам пшеницы, восьми тоннам ржи, паре тонн масла, 300 литрам вина и 300 кг сыра. На сегодняшний день средняя стоимость луковицы черного тюльпана составляет 15-20 долларов.
    5-е место: Пьер де Ронсар или Эден Роуз - знаменитый сорт плетистых роз, которые носят статус самых красивых в мире. Цветы представляют собой крупные тяжелые бутоны кремового цвета, с насыщенно-розовым окаймлением, хотя оттенки могут иметь несколько вариаций. Данный сорт сочетает в себе шарм чашеобразных старинных и привлекательность современных роз. Цветы были названы в честь французского поэта, Пьера де Ронсара, но так как его имя не очень известно в мире, было принято решение дать сорту второе название - Eden Rose ("Райская роза"). За 20-летнюю историю существования Пьер де Ронсар завоевал рекордное количество различных наград. К слову, данный сорт роз - любимые цветы знаменитого актера Луи де Фюнеса. Оценивается один цветок Eden Rose примерно в 20,5 долларов.
    4-е место: Sweet Juliet - сорт роз, выведенный английским селекционером Дэвидом Остином. На создание этот прелестного цветка ему понадобилось около 15,8 млн долларов и 15 лет кропотливой работы. Впервые изящные розы с небольшими бутонами абрикосового цвета были представлены широкой публике в 2006 году на британском Chelsea Flower Show и с тех пор стали предметом активного обсуждения селекционеров всего мира. Небольшой букет роз Sweet Juliet стоит около 150 долларов, а один цветок можно приобрести за 25 долларов.
    3-е место: Мединилла - растение с нежно-розовыми гроздьями цветков, распространенное на территории влажных лесов Азии, тропической Африки и некоторых островов Тихого океана. Она по праву считается самым красивым экзотическим растением в мире, садоводы и ботаники даже дали ей соответствующее прозвище - "прекрасная". В период цветения мединилла просто поражает своей красотой: элегантно свисающие соцветия увиты несколькими ярусами бледно-розовых прицветных листьев, усыпанных множеством мелких цветков розового цвета. Стоимость данного растения может колебаться от 50 до 150 долларов.
    2-е место: Орхидея “Золото Кинабалу” – по стоимости на флористическом рынке считается самым дорогим цветков в мире. Встретить это редкое растение можно лишь в одном месте планеты - на горе Кинабалу, что на территории одноименного национального парка на острове Борнео. Вымирающий вид орхидеи впервые дает цвет через 15 лет после появления первых листьев, причем на одной цветоножке произрастает примерно 5-6 крупных желтых цветков с горизонтально расположенными лепестками, испещренными темными прожилками. Растет он только в период с марта по май и может пройти много времени, прежде чем он вновь расцветет. За один побег “Золота Кинабалу” придется отдать 5-6 тысяч американских долларов.
    1-е место: Shenzhen Nongke – искусственно выведенный сорт орхидеи, на создание которого команде селекционеров из Китая, в честь которой цветок и получил свое название, понадобилось 8 долгих лет старательной работы. Чтобы увидеть, как цветет этот элегантный на вид и издающий приятный аромат цветок, приходится ждать около 4-5 лет. В 2005 году орхидея Shenzhen Nongke была куплена на аукционе анонимным покупателем за рекордную сумму, которая составила 202 тысячи долларов, и, таким образом, приобрела статус самого дорогого когда-либо проданного цветка в мире.
    Топ-9 самых дорогих цветов в мире


    Джерело: topmira.com

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ