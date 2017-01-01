Топ-9 самых дорогих цветов в мире
- Сьогодні, 15:38
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Цветы – бесспорно, одно из самых прекрасных творений матушки-природы. Это традиционный, общепризнанный знак внимания и расположения, универсальное украшение и подарок на любой праздник.
Многие занимаются выращиванием декоративных растений в качестве хобби, коллекционируя в собственном саду всевозможные их сорта.
Огромное разнообразие этих представителей растительного мира делает большую их часть доступными практически каждому, но существуют и редкие, экзотические сорта, цена которых сделает, казалось бы, банальный букет цветов поистине роскошным подарком.
Предлагаем вашему вниманию ТОП-9 самых дорогих цветов в мире.
Джерело: topmira.com