Торжество в парламенте: женщины-депутаты покрасовались в вышиванках

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Фото: Станіслав Груздєв Юлія Тимошенко у вишиванці

Депутатши сегодня облачились в украинскую народную одежду

Сегодня, 17 марта, на заседание Верховной Рады Украины, народные избранницы пришли в украинских вышиванках.

В народную украинскую одежду облачились лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко и депутат ее фракции Александра Кужель, вице-спикер Ирина Геращенко, депутат от фракции «Народний фронт» Виктория Сюмар, депутат от фракции Ляшка Алена Кошелева.

Юлия Тимошенко предпочла одеть элегантную блузу с вышивкой, Александра Кужель выбрала вышиванку с яркими цветами, Альона Кошелева остановилась на традиционной украинской сорочке с геометрическими орнаментами. Ирина Геращенко облачилась в украинскую вышиванку с красными узорами, а Виктория Сюмар оделась в изящное платье из льна с красной вышивкой.

Отметим, также сегодня в Верховной Раде некоторые народные избранницы щеголяли в нарядах красного цвета.