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    Торжество в парламенте: женщины-депутаты покрасовались в вышиванках

    • Сьогодні, 16:27
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    Юлія Тимошенко у вишиванці
    Фото: Станіслав Груздєв
    Юлія Тимошенко у вишиванці

    Депутатши сегодня облачились в украинскую народную одежду

    Сегодня, 17 марта, на заседание Верховной Рады Украины, народные избранницы пришли в украинских вышиванках.

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    В народную украинскую одежду облачились лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко и депутат ее фракции Александра Кужель, вице-спикер Ирина Геращенко, депутат от фракции «Народний фронт» Виктория Сюмар, депутат от фракции Ляшка Алена Кошелева.

    Юлия Тимошенко предпочла одеть элегантную блузу с вышивкой, Александра Кужель выбрала вышиванку с яркими цветами, Альона Кошелева остановилась на традиционной украинской сорочке с геометрическими орнаментами. Ирина Геращенко облачилась в украинскую вышиванку с красными узорами, а Виктория Сюмар оделась в изящное платье из льна с красной вышивкой.

    Отметим, также сегодня в Верховной Раде некоторые народные избранницы щеголяли в нарядах красного цвета.

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    Александра Кужель
    Виктория Сюмар в льняном платье с вышивкой
    Торжество в парламенте: женщины-депутаты покрасовались в вышиванках
    Фото: Станіслав Груздєв

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    Батьківщина Народний фронт Радикальна партія
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