Трамп и магический шар: президент США стал героем фотожаб

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Странная фотография с Дональдом Трампом взорвала интернет

Президент США Дональд Трамп посетил арабо-американский саммит, который открылся 21 мая в Эр-Рияде. Вместе с президентом Египта и королем Саудовской Аравии Трамп сфотографировался, положив руки на светящийся глобус.

Теперь в интернете гадают, что мог значить этот довольно странный жест. На ставшей вирусной фотографии Дональд Трамп, Абдул-Фаттах Ас-Сиси и король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд стоят у светящегося глобуса, положив на него руки.

Вообще этот жест призван символизировать совместную борьбу с терроризмом, сообщает Guardian. Но, глядя на довольно прикрывшего глаза Трампа, пользователи соцсетей начали подозревать, что здесь что-то не так.

В интернете решили, что фотография — отличная иллюстрация к фильмам и комиксам и Трамп там отнюдь не положительный персонаж.



