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    Тренды-2017: розовые тени признаны одним из главных трендов в макияже этой весны

    • Сьогодні, 14:02
    • Розсилка

    Все больше звезд и обычных модниц выбирают для макияжа смелый розовый оттенок теней

    В самый разгар сезона розовые оттенки в макияже глаз используют все самые главные модницы – от знаменитостей до бьюти-блогеров и главных визажистов планеты.

    Даже несмотря на то, что розовые тени могут создать эффект болезненных, припухших и воспаленных глаз, бьютиголики научились использовать их с осторожностью, избегая неправильно подобранных оттенков под тот или иной цвет лица.

    Мы уже писали о том, что, правильно подобрав оттенок, розовые тени, напротив, могут освежить лицо и придать коже здоровый ухоженный вид. Для этого следует обратить внимание на рекомендации специалистов в отношении подбора оттенка теней для определенного цвета кожи. Так, для бледной кожи подойдут пастельные розовые оттенки с абрикосовым подтоном, обладательницы оливковой кожи могут смело выбирать фуксию и сочную малину, а для темной кожи подойдут оттенки ягод и светло-красного.

    Что касается наиболее модных оттенков розового для макияжа глаз этой весной, то здесь специалисты называют два ключевых тона – горячий кислотный розовый и более нежный фламинго.

    Предлагаем вместе с нами вдохновиться стильными идеями весеннего макияжа с розовыми тенями от бьютиголиков из Instagram.

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    Тренды-2017: розовые тени признаны одним из главных трендов в макияже этой весны
    Тренды-2017: розовые тени признаны одним из главных трендов в макияже этой весны
    Тренды-2017: розовые тени признаны одним из главных трендов в макияже этой весны
    Тренды-2017: розовые тени признаны одним из главных трендов в макияже этой весны
    Тренды-2017: розовые тени признаны одним из главных трендов в макияже этой весны
    Тренды-2017: розовые тени признаны одним из главных трендов в макияже этой весны
    Тренды-2017: розовые тени признаны одним из главных трендов в макияже этой весны
    Тренды-2017: розовые тени признаны одним из главных трендов в макияже этой весны
    Тренды-2017: розовые тени признаны одним из главных трендов в макияже этой весны
    Тренды-2017: розовые тени признаны одним из главных трендов в макияже этой весны

    Джерело: beauty.ua

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