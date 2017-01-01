Тренды-2017: розовые тени признаны одним из главных трендов в макияже этой весны
- Сьогодні, 14:02
-
Розсилка
Все больше звезд и обычных модниц выбирают для макияжа смелый розовый оттенок теней
В самый разгар сезона розовые оттенки в макияже глаз используют все самые главные модницы – от знаменитостей до бьюти-блогеров и главных визажистов планеты.
Даже несмотря на то, что розовые тени могут создать эффект болезненных, припухших и воспаленных глаз, бьютиголики научились использовать их с осторожностью, избегая неправильно подобранных оттенков под тот или иной цвет лица.
Мы уже писали о том, что, правильно подобрав оттенок, розовые тени, напротив, могут освежить лицо и придать коже здоровый ухоженный вид. Для этого следует обратить внимание на рекомендации специалистов в отношении подбора оттенка теней для определенного цвета кожи. Так, для бледной кожи подойдут пастельные розовые оттенки с абрикосовым подтоном, обладательницы оливковой кожи могут смело выбирать фуксию и сочную малину, а для темной кожи подойдут оттенки ягод и светло-красного.
Что касается наиболее модных оттенков розового для макияжа глаз этой весной, то здесь специалисты называют два ключевых тона – горячий кислотный розовый и более нежный фламинго.
Предлагаем вместе с нами вдохновиться стильными идеями весеннего макияжа с розовыми тенями от бьютиголиков из Instagram.
Джерело: beauty.ua