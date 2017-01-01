Тревожные пейзажи: сюрреалистическая серия работ на пересечении живописи и фотомантажа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Современный фотохудожник Сюзанна Моксхэй (Suzanne Moхhay) сочетая фотомонтаж, матовую покраску и реди-мэйд, создала серию тревожных пейзажей, овеянных таинственной атмосферой и сумеречным настроением. Её работы напоминают кадры из постапокалиптического кино, где безмолвный мир выглядит весьма гармонично и без людей.

«Для создания своих работ, которые смело можно отнести к искусству живой картины, я стараюсь смешивать собственные фотографии и старинные изображения, найденные в архивах или на блошиных рынках. Но, чтобы достичь нужного эффекта, мне приходится применять технику матовой живописи, которая пользовалась огромной популярностью в ХХ веке у кинематографов. Художники прошлого столетия писали свои картины на стеклянных панелях, в последствии совмещая их с отснятыми ранее кадрами. В итоге получались прекрасные пейзажные декорации (которые, кстати, теперь создают при помощи трёхмерной графики), помогающие добиться более правдоподобной и реалистичной картинки. Так же, для своих коллажей я использую фотомантаж и цифровые манипуляции, сочетая их с реди-мэйдами – различные растения, всевозможные предметы, статуи и многое другое, что позволяет создать необходимую атмосферу таинственной мрачности...» - рассказывает Сюзанна.

«Мои работы напоминают кадры из фильмов, где каждый может увидеть происходящее в том месте, которое явно существует лишь в ирреальном мире. Оставляя свои коллажи не до конца заполненными, я умудряюсь добиться эффекта декораций, позволяя зрителю задуматься над тем, какими действиями их можно наполнить. Поверьте, это огромное поле для фантазии и воображения, ведь здесь нет как таковых правил и границ...» - говорит Моксхэй.











Джерело: Культурология