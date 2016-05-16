Турецкий фотограф стилизовал снимки американских пейзажей в духе фильма «Начало»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Каждая финальная картинка создавалась путем совмещения нескольких кадров, сделанных с помощью дрона.

Турецкий фотограф Айдын Бюйюкташ опубликовал новую серию работ из проекта Flatland, в рамках которого он создает фотографии с искривленной перспективой, делая их похожими на кадры из фильма «Начало».

При этом сам автор отмечает, что главным источником вдохновения для него является не картина Кристофера Нолана, а научно-фантастический роман Эдвина Эбботта «Флатландия», в котором затрагиваются вопросы о пространственных измерениях.

Для создания последней серии работ Бюйюкташ использовал снимки пейзажей США: сперва он находил подходящие локации в Google Maps, а затем ездил по этим местам, делая фотографии с помощью беспилотника. По словам автора, путешествие заняло у него около месяца — за это время ему удалось проехать порядка 10 тысяч миль.

Джерело: Bird In Flight