Тушеная кобра и «сахарная свинина»: шокирующие гастрономические пристрастия диктаторов ХХ века



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Уганды Иди Амин

Не секрет, что главы государств могут позволить себе отведать любые кулинарные изыски.

Для одних это трюфели и фуа-гра, в то время как другим нравятся более эксцентричные кушанья. Тушеная кобра, кора с галлюциногенными свойствами, «сахарная свинина» - эти шокирующие блюда предпочитали видеть в своем меню самые жестокие диктаторы ХХ века.

Например, Ким Чен Ир не отказывал себе в роскошных ужинах. В то время, пока народ страдал от голода, в бронированном поезде Железного полководца всегда находилась цистерна с лобстерами. Работники строго следили за тем, чтобы они никогда не заканчивались.



Еще у северокорейского лидера было твердое убеждение в том, что все подаваемые ему блюда должны быть одинакового размера. Дошло до того, что целая группа женщин занималась только тем, что отбирала для блюд Ким Чен Иру зерна риса одного размера.

Джерело: Культурология