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    Тушеная кобра и «сахарная свинина»: шокирующие гастрономические пристрастия диктаторов ХХ века

    • Сьогодні, 15:12
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    Президент Уганды Иди Амин&nbsp;
    Президент Уганды Иди Амин 

    Не секрет, что главы государств могут позволить себе отведать любые кулинарные изыски.

    Для одних это трюфели и фуа-гра, в то время как другим нравятся более эксцентричные кушанья. Тушеная кобра, кора с галлюциногенными свойствами, «сахарная свинина» - эти шокирующие блюда предпочитали видеть в своем меню самые жестокие диктаторы ХХ века.

    Например, Ким Чен Ир не отказывал себе в роскошных ужинах. В то время, пока народ страдал от голода, в бронированном поезде Железного полководца всегда находилась цистерна с лобстерами. Работники строго следили за тем, чтобы они никогда не заканчивались.

    Еще у северокорейского лидера было твердое убеждение в том, что все подаваемые ему блюда должны быть одинакового размера. Дошло до того, что целая группа женщин занималась только тем, что отбирала для блюд Ким Чен Иру зерна риса одного размера.

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    Вареный рис для Ким Чин Ира
    Жан Бедель Бокасса считается самым жестоким правителем ХХ века. Кроме издевательств над народом, он еще «прославился» своими специфическими вкусовыми пристрастиями, а именно поеданием человеческого мяса. Во время дипломатических приемов Бокасса часто приказывал подавать на стол так называемую «сахарную свинину», потешаясь над тем, как его гости пробуют человечину.
    К концу жизни Адольф Гитлер стал вегетарианцем. В последние месяцы он и вовсе питался только картофельным пюре и бульоном. Фюрер считал, что подобная диета поможет ему избавиться от проблем с пищеварением: он страдал от хронического метеоризма и запоров. Кроме того, у Гитлера была настоящая паранойя относительно того, что его могут отравить. Приготовленную для него пищу вначале пробовали 15 дегустаторов-женщин. Если через три четверти часа никому из них не становилось плохо, тогда за стол садился и сам фюрер.
    Иосиф Сталин предпочитал традиционные грузинские блюда, в которых было много чеснока, слив, гранатов. Одними из самых любимых сладостей Вождя народов были гозинаки (козинаки) – карамелизированные с медом орехи. Сталин очень любил длительные застолья. Обеды могли продолжаться по 6 часов.
    Козинаки из грецких орехов с медом.
    Бенито Муссолини просто обожал чеснок. Он любил его сбрызнутым оливковым маслом и лимонным соком. Еще итальянский диктатор считал, что лучшая трапеза – та, которая проходит в кругу семьи. Именно поэтому супруга с пятью детьми должны были все сидеть за столом к моменту прихода Муссолини домой. Если кто-то опаздывал, то глава семьи был страшен в гневе.
    Бенито Муссолини с женой и 5-ю детьми.
    Президент Уганды Иди Амин (с 1971 по 1979 гг.) ежедневно съедал по 40 апельсинов в день, считая их «природной виагрой». В период своего изгнания в Саудовскую Аравию, диктатор с удовольствием отправлялся в ресторан быстрого питания, заказывая там пиццу и жареных цыплят. Бывали периоды, когда Иди Амин копировал британский образ жизни и устраивал послеобеденные чаепития. Немного странное занятие для человека, создавшего один из самых страшных тоталитарных режимов.
    Франсиско Нгема Ндонге Масиас пришел к власти в 1968 году, когда Экваториальная Гвинея получила независимость от Испании. Президент любил употреблять бханг – напиток, который заваривают из каннабиса и коры ибоги, имеющей галлюциногенные свойства. Наверное, именно этот напиток сыграл не последнюю роль в помутнении рассудка правителя. Когда его режим свергнули, Масиас бежал в джунгли, прихватив в чемоданах казну государства. Он начал есть бумажные купюры, а что не удалось съесть – отправил на костер.
    Камбоджийский лидер 1970-х годов Пол Пот предпочитал есть тушеных змей, супы из кобр и блюда, приготовленные из более традиционного мяса: телятины, свинины. Пол Пот себе не отказывал ни в чем, в то время как крестьянам разрешалось питаться только рисовым супом на воде.
    Мясо кобры
    Тушеная кобра и «сахарная свинина»: шокирующие гастрономические пристрастия диктаторов ХХ века

    Джерело: Культурология

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