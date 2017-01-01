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    Творчество с помощью смартфона: топ-10 лучших селфи

    • Сьогодні, 11:11
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    В Лондоне из 14 тыс. снимков выбрали 10 лучших

    Лондонская галерея Saatchi объявила победителей конкурса лучших Селфи #SaatchiSelfie. Первое место досталось британцу Доун Вули, его работу выбрали из 14 тыс. фотографий.

    «Вообще-то, моя работа - это селфи, но не в традиционном его понимании. Я создал фотографическую копию себя и поместил ее в реальное измерение наряду с самим собой», - рассказал Вули журналистам.

    ccbd4f6-saatchi-selfi
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    В десятку победителей вошли также представители Бельгии, Румынии, Германии, Франции, Канады и других стран.

    «Выбрать 10 лучших снимков было очень сложно, а одного победителя - и подавно. Мы верим, конкурс показал людям, что они имеют возможности воплощать свой творческий потенциал с помощью смартфонов», - поделился впечатлениями руководитель Saatchi Gallery Найджел Херст.

    Снимки победителей выставили их рядом с автопортретами Ван Гога, Рембрандта и Веласкеса, а также селфи, сделанными Бараком Обамой, Бенедикт Камбербэтчем и другими известными личностями. 

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    Творчество с помощью смартфона: топ-10 лучших селфи
    Творчество с помощью смартфона: топ-10 лучших селфи
    Творчество с помощью смартфона: топ-10 лучших селфи
    Творчество с помощью смартфона: топ-10 лучших селфи
    Творчество с помощью смартфона: топ-10 лучших селфи
    Творчество с помощью смартфона: топ-10 лучших селфи
    Творчество с помощью смартфона: топ-10 лучших селфи
    Творчество с помощью смартфона: топ-10 лучших селфи
    Творчество с помощью смартфона: топ-10 лучших селфи
    Творчество с помощью смартфона: топ-10 лучших селфи

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