Ты просто космос: голографические стрелки завоевали сердца модниц

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Визажисты и бьюти-блогеры не могут оставить в покое галактическую тему

Визажисты и любители поэкспериментировать с макияжем никак не могут оставить в покое тему галактики, активно используя ее в своих beauty-образах.

Казалось бы, бьютиголиков уже вряд ли можно чем-то удивить, однако новое видение «галактического» макияжа глаз с эффектными голографическими стрелками подтверждает обратное.

В Instagram настоящей неожиданностью стал новый тренд в мейк-апе глаз – голографические стрелки, выполненные с помощью специальной бумаги или фольги, а также клея для нарощенных ресниц.

Оригинальный образ представили, как профессиональные визажисты, вдохновленные галактическими трендами в макияже, так и любители, которые попытались повторить эффектный мейк. Предлагаем вместе с нами посмотреть на яркие beauty-образы глаз с голографическими стрелками из Instagram.

Джерело: beauty.ua