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    Ты просто космос: голографические стрелки завоевали сердца модниц

    • Сьогодні, 17:29
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    Визажисты и бьюти-блогеры не могут оставить в покое галактическую тему

    Визажисты и любители поэкспериментировать с макияжем никак не могут оставить в покое тему галактики, активно используя ее в своих beauty-образах.

    Казалось бы, бьютиголиков уже вряд ли можно чем-то удивить, однако новое видение «галактического» макияжа глаз с эффектными голографическими стрелками подтверждает обратное.

    В Instagram настоящей неожиданностью стал новый тренд в мейк-апе глаз – голографические стрелки, выполненные с помощью специальной бумаги или фольги, а также клея для нарощенных ресниц.

    Оригинальный образ представили, как профессиональные визажисты, вдохновленные галактическими трендами в макияже, так и любители, которые попытались повторить эффектный мейк. Предлагаем вместе с нами посмотреть на яркие beauty-образы глаз с голографическими стрелками из Instagram.

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    Ты просто космос: голографические стрелки завоевали сердца модниц
    Ты просто космос: голографические стрелки завоевали сердца модниц
    Ты просто космос: голографические стрелки завоевали сердца модниц
    Ты просто космос: голографические стрелки завоевали сердца модниц
    Ты просто космос: голографические стрелки завоевали сердца модниц
    Ты просто космос: голографические стрелки завоевали сердца модниц
    Ты просто космос: голографические стрелки завоевали сердца модниц
    Ты просто космос: голографические стрелки завоевали сердца модниц
    Ты просто космос: голографические стрелки завоевали сердца модниц
    Ты просто космос: голографические стрелки завоевали сердца модниц

    Джерело: beauty.ua

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