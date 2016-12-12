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    У кого глубже: самые отчаянные декольте премии «Золотой глобус — 2017»

    • Сьогодні, 13:56
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    Накануне ночью в Лос-Анджелесе состоялось вручение премии «Золотой глобус», которую учредила Ассоциация иностранной прессы.

    Абсолютным триумфатором церемонии стал мюзикл «Ла-ла-ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун: картина выиграла во всех семи номинациях, на которые была представлена.

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    Но, как водится, взгляды всего мира были прикованы к красной ковровой дорожке премии, а особенно — к нарядам знаменитостей. В этом году в платьях актрис изобиловало декольте, причем такое, что смотреть в глаза становилось практически невозможно. Мы решили собрать в одном материале все самые отчаянные декольте, а заодно — несколько примеров нарядов, которые показались нам наиболее удачными. Насколько может быть привлекательна почти голая грудь — судить вам.

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    Продюсер Оге Эгбуону.
    Актриса Сара Джессика Паркер в платье из свадебной коллекции Vera Wang Bridal. Возможно, лучше было бы присмотреться к более закрытым платьям.
    Приянка Чопра в платье Ralph Lauren.
    Мэнди Мур.
    Кристен Белл в платье Jenny Packham.
    Кери Расселл в платье J. Mendel.
    Джессика Честейн, похоже, промахнулась не столько с декольте, сколько с цветом и декором платья.
    Джессика Бил. Прикройте это немедленно.
    Эмили Ратаковски и бесконечное декольте.
    Дебби Матенопулос.
    Кристин Евангелиста, три полоски и немного драпировки. Нельзя назвать это платье неудачным, однако декольте заставляет поежиться.
    Чарисса Томпсон и ее внушительное декольте.
    Кристин Каваллари похвасталась не менее глубоким декольте, но в ее наряде гораздо больше вкуса, чем у многих других актрис и знаменитостей, приехавших на церемонию.
    Бри Ларсон не стала мудрить: фасон платья Rodarte — вечная классика.
    Эмма Стоун по-настоящему блистала на церемонии. И платье красивое, и приз за лучшую женскую роль в мюзикле получила.
    Лили Коллинз в роскошном платье Zuhair Murad.
    Оливия Кулпо в необычном наряде Zuhair Murad, который некоторые издания признали неудачным, но мы не согласны.
    София Вергара тоже надела платье Zuhair Murad и не прогадала.
    Тэнди Ньютон в платье Monse.
    Систин, Скарлет и София Сталлоне, дочери Сильвестра Сталлоне, украсили вечер своим присутствием.
    У кого глубже: самые отчаянные декольте премии «Золотой глобус — 2017»


    Джерело: BigPicture

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