У кого глубже: самые отчаянные декольте премии «Золотой глобус — 2017»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Накануне ночью в Лос-Анджелесе состоялось вручение премии «Золотой глобус», которую учредила Ассоциация иностранной прессы.

Абсолютным триумфатором церемонии стал мюзикл «Ла-ла-ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун: картина выиграла во всех семи номинациях, на которые была представлена.

Но, как водится, взгляды всего мира были прикованы к красной ковровой дорожке премии, а особенно — к нарядам знаменитостей. В этом году в платьях актрис изобиловало декольте, причем такое, что смотреть в глаза становилось практически невозможно. Мы решили собрать в одном материале все самые отчаянные декольте, а заодно — несколько примеров нарядов, которые показались нам наиболее удачными. Насколько может быть привлекательна почти голая грудь — судить вам.





Джерело: BigPicture