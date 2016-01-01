Удивительное преображение: как выглядят люди после того, как перестали принимать наркотики
- Вчора, 07:21
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Розсилка
Придерживаться умеренности во всем — универсальное правило жизни, но какие-то вещи контролировать сложнее.
Например, употребление наркотиков.
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Такие вещества, как крэк-кокаин, героин и метамфетамин, вызывают особенно сильную зависимость, и их редкое употребление ради развлечения может быстро превратиться в регулярное. Такое развитие событий характерно, когда человек чувствует потребность убежать от жизни или ему не хватает поддержки окружающих.
Слезть с тяжелых наркотиков невероятно сложно, но, как видно на этих невероятных фотографиях, все-таки возможно. И это может изменить жизнь навсегда.
Джерело: BigPicture