Удивительные фото трансформации из девушки в парня: история Джейми Уилсона

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Среди фотографий на странице парня много коллажей со снимками до и после

Мужчина, родившийся в женском теле, откровенно рассказал в своем инстаграме о том, каково это — пройти через процесс трансформации. По его словам, не все транссексуалы демонстрируют внешние признаки психологической принадлежности к другому полу до того, как пройдут через смену пола.

Музыкант Джейми Уилсон превратился из женщины в мужчину, однако большинство людей, глядя на него, и не скажут, что первые 18 лет своей жизни он был женского пола. «Не судите книгу по обложке. Я публикую этот снимок, чтобы показать, что не все демонстрируют признаки транссексуальности», — пишет Джейми в инстаграме.

Публикация от Jaimie Wilson (@tboy61915) Мар 10 2017 в 5:13 PST

Среди фотографий на его странице много коллажей со снимками до и после. Слева на нас смотрит симпатичная длинноволосая девушка, а справа — настоящий парень без каких-либо признаков женственности.

Публикация от Jaimie Wilson (@tboy61915) Фев 14 2017 в 5:09 PST

«Когда я совершил каминг-аут, люди отказывались верить, что я — мужчина, из-за моей «женственной» внешности на протяжении 18 лет. Почему я публикую это сравнение? Потому что хочу, чтобы все видели, что не имеет значения, кто как выглядит… Если у человека хватает духа заявить, что он трансгендер, гей, бисексуал или тому подобное, пожалуйста, верьте ему и поддерживайте его, потому что стереотипы нужно ломать», — утверждает Джейми.

Публикация от Jaimie Wilson (@tboy61915) Янв 27 2017 в 5:56 PST

Джейми без прикрас рассказывает об этапах своего преображения. В прошлом он был изящной блондинкой, а теперь отращивает бороду и усы.

Он также перенес операцию по удалению молочных желез. «Я не люблю подставляться, но мне кажется, что важно этим поделиться. Пожалуйста, не жалуйтесь модераторам на этот пост, он для образовательных целей», — подписал Джейми свою фотографию.

Публикация от Jaimie Wilson (@tboy61915) Окт 11 2016 в 7:29 PDT

По его словам, до своего каминг-аута он заставлял себя выглядеть женственно, потому что ему казалось, что важно делать окружающим приятно.

«Сегодня год, как я принимаю тестостерон! Это сумасшедшее приключение, но я очень много узнал о себе, и это чудесно — наконец-то иметь возможность быть собой. Я потерял свою семью и большую часть друзей, с тех пор как начал трансформацию, но в процессе я узнал, кому я действительно небезразличен. Я хочу сказать спасибо всем, кто меня поддерживал и приободрял в Instagram. Теперь вы все — моя семья! Я готов ответить всем, кто хочет задать мне вопросы или просто хочет с кем-то поделиться».

Публикация от Jaimie Wilson (@tboy61915) Ноя 20 2016 в 6:32 PST

Все родственники Джейми открестились от него, когда он заявил, что он — парень. Он говорит, что это был худший день в его жизни и он очень скучает по семье, по тому, чтобы его родители гордились им.

Но Джейми совершенно не скучает по бессонным ночам, когда он боролся со своими чувствами, по ожиданию, когда все уйдут из дома, чтобы можно было надеть мужскую одежду и спрятать длинные волосы под шапкой, по бесконечным пряткам.

Публикация от Jaimie Wilson (@tboy61915) Май 19 2016 в 7:27 PDT

«Если посмотреть на меня, я не самый сильный, высокий и красивый мужчина… Но знаете, какой я? Я наконец-то стал собой, и это очень приятно».

Джерело: bigpicture.ru