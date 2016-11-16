Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga
- Сьогодні, 11:02
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Обладательница премий «Грэмми», MTV Video Music Awards, Golden Globe Awards и просто одна из самых известных в мире певиц Леди Гага презентовала лукбук своей капсульной мерчендайзинговой коллекции.
Съемку Гага доверила дуэту украинских фотографов Synchrodogs и стилисту Даше Лагенберг, визажисту Юле Залесской и стилисту по прическам Юлии Стець.
«Этот лукбук мы сделали в Ивано-Франковске и для его реализации собралась команда мечты. Никаких ограничений у нас не было, нам предоставили полную творческую свободу. Единственное условие - снять мерч, который нам прислали из Америки. Сама съемка проходила очень весело», - рассказала журналу Vogue о съемке стилист Даша Лагенберг
В лукбуке представлены футболки из коллекции певицы, стоимостью от 40 до 60 долларов, которые Лагенберг совместила с одеждой таких украинских брендов как Zirochka Ukraine, Paskal, Yana Chervinska, Yulia Yefimchuk+, Masha Reva, Crystal Tania, Anton Belinsky и Drag and Drop.