Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga

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Обладательница премий «Грэмми», MTV Video Music Awards, Golden Globe Awards и просто одна из самых известных в мире певиц Леди Гага презентовала лукбук своей капсульной мерчендайзинговой коллекции.

Съемку Гага доверила дуэту украинских фотографов Synchrodogs и стилисту Даше Лагенберг, визажисту Юле Залесской и стилисту по прическам Юлии Стець.

«Этот лукбук мы сделали в Ивано-Франковске и для его реализации собралась команда мечты. Никаких ограничений у нас не было, нам предоставили полную творческую свободу. Единственное условие - снять мерч, который нам прислали из Америки. Сама съемка проходила очень весело», - рассказала журналу Vogue о съемке стилист Даша Лагенберг