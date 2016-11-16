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    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga

    • Сьогодні, 11:02
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    Обладательница премий «Грэмми», MTV Video Music Awards, Golden Globe Awards и просто одна из самых известных в мире певиц Леди Гага презентовала лукбук своей капсульной мерчендайзинговой коллекции.

    Съемку Гага доверила дуэту украинских фотографов Synchrodogs и стилисту Даше Лагенберг, визажисту Юле Залесской и стилисту по прическам Юлии Стець.

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    «Этот лукбук мы сделали в Ивано-Франковске и для его реализации собралась команда мечты. Никаких ограничений у нас не было, нам предоставили полную творческую свободу. Единственное условие - снять мерч, который нам прислали из Америки. Сама съемка проходила очень весело», - рассказала журналу Vogue о съемке стилист Даша Лагенберг

    В лукбуке представлены футболки из коллекции певицы, стоимостью от 40 до 60 долларов, которые Лагенберг совместила с одеждой таких украинских брендов как Zirochka Ukraine, Paskal, Yana Chervinska, Yulia Yefimchuk+, Masha Reva, Crystal Tania, Anton Belinsky и Drag and Drop. 

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    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga
    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga
    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga
    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga
    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga
    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga
    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga
    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga
    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga
    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga
    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga
    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga
    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga
    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga
    Украинцы сняли лукбук для капсульной коллекции Lady Gaga

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