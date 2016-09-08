Украинка стала лицом коллекции Канье Уэста

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23-летняя модель уже давно находится в США, где занимается своей карьерой

23-летняя Анна Богдан успела принять участие во множестве показов и съемок известных брендов Известная украинская модель Анна Богдан представила новую коллекцию американского рэпера и дизайнера Канье Уэста, сообщает Bestin.ua.

23-летняя модель уже давно находится в США, где занимается своей карьерой. Девушка неоднократно принимала участие в показах и съемках известных брендов, одним из которых стал показ мужа Ким Кардашьян минувшей осенью Yeezy Season 4, который прошел на острове Рузвельт в Нью-Йорке

Сейчас Анна стала лицом линейки одежды Calabasas, которую создал Канье Уэст. Рэпера впечатлила работа украинки и он сам пригласил ее сняться в кампейне его коллекции, в которой также принял участие рэп-исполнитель A$ap Nast. Они позировали перед камерами в спортивной одежде темных тонов, которая является визитной карточкой дизайна Канье Уэста.