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    Украинская модель снялась в яркой фотосессии для японского Elle

    • Сьогодні, 18:05
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    Девушка была одета в экстравагантную шляпу и в мини-юбку

    Украинская топ-модель Ирина Кравченко снялась в фотосессии для японского глянцевого журнала «Elle Japan», а также для журнала «Madame Figaro».

    Кадры из фотосъемки модель опубликовала на своей странице в Instagram.

    Девушка была одета в экстравагантную шляпу и в мини-юбку. Также на снимках можно видеть ее необычную обувь с высокой платформой и оригинальные сумочки.

    Ирина Кравченко ранее также сотрудничала с такими мировыми брендами как Alexander Wang, Marc Jacobs и Victoria Beckham в Нью-Йорке, Jil Sander, Prada и Roberto Cavalli в Милане, Chanel, Miu Miu, Kenzo, Nina Ricci и Valentino в Париже.

     

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