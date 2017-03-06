Украинская модель снялась в яркой фотосессии для японского Elle

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Девушка была одета в экстравагантную шляпу и в мини-юбку

Украинская топ-модель Ирина Кравченко снялась в фотосессии для японского глянцевого журнала «Elle Japan», а также для журнала «Madame Figaro».

Кадры из фотосъемки модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Публикация от Irina Kravchenko (@iriska_kravchenko) Мар 5 2017 в 4:43 PST

Девушка была одета в экстравагантную шляпу и в мини-юбку. Также на снимках можно видеть ее необычную обувь с высокой платформой и оригинальные сумочки.

Публикация от Irina Kravchenko (@iriska_kravchenko) Мар 6 2017 в 1:19 PST

Ирина Кравченко ранее также сотрудничала с такими мировыми брендами как Alexander Wang, Marc Jacobs и Victoria Beckham в Нью-Йорке, Jil Sander, Prada и Roberto Cavalli в Милане, Chanel, Miu Miu, Kenzo, Nina Ricci и Valentino в Париже.