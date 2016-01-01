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    Украинская телеведущая Ольга Фреймут снялась в российском сериале

    • 20 Грудня, 16:44
    • Розсилка

    Украинская телеведущая Ольга Фреймут сыграла эпизодическую роль в сериале «Отель Элеон» телеканала СТС.

    Об этом свидетельствует анонс 15 серии на видеохостинге Youtube.

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    Украинская телеведущая сыграла небольшую роль и озвучивает ее в сериале профессиональный диктор. 

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    Украинская телеведущая Ольга Фреймут снялась в российском сериале
    Украинская телеведущая Ольга Фреймут снялась в российском сериале
    Украинская телеведущая Ольга Фреймут снялась в российском сериале
    Украинская телеведущая Ольга Фреймут снялась в российском сериале
    Украинская телеведущая Ольга Фреймут снялась в российском сериале
    Украинская телеведущая Ольга Фреймут снялась в российском сериале
    Украинская телеведущая Ольга Фреймут снялась в российском сериале

    Сериал, премьера которого состоялась на российском телеканале в конце ноября 2016 года, является продолжением нашумевшего комедийного ситкома «Кухня». Правда телезрители не увидят в нем Дмитрия Нагиева и Дмитрия Назарова. 

    По материалам: Українські Новини.

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