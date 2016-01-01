Украинская телеведущая Ольга Фреймут снялась в российском сериале

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Украинская телеведущая Ольга Фреймут сыграла эпизодическую роль в сериале «Отель Элеон» телеканала СТС.

Об этом свидетельствует анонс 15 серии на видеохостинге Youtube.

Украинская телеведущая сыграла небольшую роль и озвучивает ее в сериале профессиональный диктор.

Сериал, премьера которого состоялась на российском телеканале в конце ноября 2016 года, является продолжением нашумевшего комедийного ситкома «Кухня». Правда телезрители не увидят в нем Дмитрия Нагиева и Дмитрия Назарова.

По материалам: Українські Новини.