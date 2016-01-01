Украинская телеведущая Ольга Фреймут снялась в российском сериале
- 20 Грудня, 16:44
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Украинская телеведущая Ольга Фреймут сыграла эпизодическую роль в сериале «Отель Элеон» телеканала СТС.
Об этом свидетельствует анонс 15 серии на видеохостинге Youtube.
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Украинская телеведущая сыграла небольшую роль и озвучивает ее в сериале профессиональный диктор.
Сериал, премьера которого состоялась на российском телеканале в конце ноября 2016 года, является продолжением нашумевшего комедийного ситкома «Кухня». Правда телезрители не увидят в нем Дмитрия Нагиева и Дмитрия Назарова.
По материалам: Українські Новини.