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    Украинские фотографы стали победителями конкурса Jazz World Photo

    • Сьогодні, 06:21
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    Фотография Олега Панова заняла первое место в конкурсе

    Церемония награждения прошла в конце марта в чешском Трутнове.

    Украинские фотографы Олег Панов и Сергей Горобец заняли первое и второе места в международном конкурсе джазовой фотографии Jazz World Photo — их работы жюри посчитало лучшими среди заявок от более чем 200 фотографов из 31 страны.

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    Кроме них в тройке лидеров также оказался итальянец Андреа Ротили.

    «Я считаю это очень большим событием для Украины, потому что Jazz World Photo является самым престижным конкурсом в мире джазовой фотографии и попасть хотя бы в его топ-30 — уже огромный успех», — говорит Олег Панов.

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    Фото: Олег Панов, первое место в конкурсе
    Фото: Сергей Горобец, второе место в конкурсе
    Фото: Андреа Ротили, третье место в конкурсе
    Фото: Фабио Орландо
    Фото: Умберто Герминале
    Фото: Йири Хрбек
    Фото: Кристоф Шарпенель
    Фото: Джулио Капобьянко
    Фото: Роберто Руссо
    Фото: Мишель Парк
    Украинские фотографы стали победителями конкурса Jazz World Photo

    Джерело: Bird In Flight

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