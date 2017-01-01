Украинские фотографы стали победителями конкурса Jazz World Photo

Фотография Олега Панова заняла первое место в конкурсе

Церемония награждения прошла в конце марта в чешском Трутнове.

Украинские фотографы Олег Панов и Сергей Горобец заняли первое и второе места в международном конкурсе джазовой фотографии Jazz World Photo — их работы жюри посчитало лучшими среди заявок от более чем 200 фотографов из 31 страны.

Кроме них в тройке лидеров также оказался итальянец Андреа Ротили.

«Я считаю это очень большим событием для Украины, потому что Jazz World Photo является самым престижным конкурсом в мире джазовой фотографии и попасть хотя бы в его топ-30 — уже огромный успех», — говорит Олег Панов.

Джерело: Bird In Flight