Украинские фотографы стали победителями конкурса Jazz World Photo
- Сьогодні, 06:21
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Фотография Олега Панова заняла первое место в конкурсе
Церемония награждения прошла в конце марта в чешском Трутнове.
Украинские фотографы Олег Панов и Сергей Горобец заняли первое и второе места в международном конкурсе джазовой фотографии Jazz World Photo — их работы жюри посчитало лучшими среди заявок от более чем 200 фотографов из 31 страны.
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Кроме них в тройке лидеров также оказался итальянец Андреа Ротили.
«Я считаю это очень большим событием для Украины, потому что Jazz World Photo является самым престижным конкурсом в мире джазовой фотографии и попасть хотя бы в его топ-30 — уже огромный успех», — говорит Олег Панов.
Джерело: Bird In Flight
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