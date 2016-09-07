Украинский фотограф сняла для итальянского Vogue изящную Киру Найтли

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Нежная фотосессия, выполненная украинкой Еленой Емчук

Редакция итальянского Vogue во главе с украинским фотографом Еленой Емчук подготовили еще одну красочную фотоисторию для апрельского номера. Главная роль досталась оскароносной британской актрисе Кире Найтли.

Специально для съемки стилист Лейт Кларк подобрали звезде несколько ярких образов, в которых гармонично соединилась эпоха ретро и современные тенденции.

Перед камерой Елены красотка позировала в тренчах, усыпанных цветами, пышных платьях в викторианском стиле, сексапильных боди и брючных костюмах. Яркие образы актрисы визажист Сэм Брайант дополнил макияжем с двойным акцентом на глаза и губы.

Напомним, что ранее Елена Емчук запечатлела Николь Кидман для свежего выпуска журнала The Edit.