Украинский фотограф создает сказочные портреты девушек
- Сьогодні, 13:04
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Вдохновленная сказками со всего мира, украинский фотограф Анита Анти, проживающая и работающая в Нью-Йорке, создает красивые фотопортреты девушек на фоне живописного леса в сказочных образах. Все работы Аниты просто пульсируют магической энергией и меланхолией, пропитанные духом мистики.
Некоторые из ее фотографий, кажется, основаны на конкретных историях.
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Другие напротив, хранят тайну и позволяют зрителю самому развить воображение и фантазию.
Джерело: Fullpicture.ru