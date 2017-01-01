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    Украинский фотограф создает сказочные портреты девушек

    • Сьогодні, 13:04
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    Вдохновленная сказками со всего мира, украинский фотограф Анита Анти, проживающая и работающая в Нью-Йорке, создает красивые фотопортреты девушек на фоне живописного леса в сказочных образах. Все работы Аниты просто пульсируют магической энергией и меланхолией, пропитанные духом мистики.

    Некоторые из ее фотографий, кажется, основаны на конкретных историях.

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    Другие напротив, хранят тайну и позволяют зрителю самому развить воображение и фантазию.

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    Дерево.
    Лисы. Все работы Аниты просто пульсируют магической энергией и меланхолией.
    Сова. Некоторые из ее фотографий, кажется, основаны на конкретных историях.
    Осьминог. Другие напротив, хранят тайну и позволяют зрителю самому развить воображение и фантазию.
    Павлин. «Иногда я нахожу красивую модель или красивое место и придумываю идею для фотосессии. Очень часто я сотрудничаю с творческими людьми».
    Ведьма. «Я была творческим человеком с детства. В детстве я часто рисовала. И я полагаю, что именно рисование помогло мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Все костюмы и украшения для фотосессий я создаю сама».
    Колючая роза. «В моих работах можно сразу угадать идею и концепцию, но некоторые могут остаться загадкой. Тем не менее я стараюсь сделать мое послание через фотографию простым и ясным, чтобы каждый мог прочесть его».
    Ведьма. «Я всегда говорю — вдохновение приходит к вдохновленному человеку. Художник всегда должен попытаться найти красоту и необычное в самых обычных вещах, в повседневной обычной жизни. Самые простые предметы дадут вам пищу для ума и море инфомрации».
    «Фотография – это в первую очередь искусство. Забудьте о деньгах, поездках – все это вторично. Следуйте вашей страсти и продолжайте делать свое дело».
    Ящик Пандоры.
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    Украинский фотограф создает сказочные портреты девушек

    Джерело: Fullpicture.ru

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