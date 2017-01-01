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    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета

    • Сьогодні, 13:37
    • Розсилка

    Эти фотографии улиц Франции середины прошлого века лучше, чем 99% снимков, которые делают сегодня

    В 1950-х и 60-х годах уличная фотография только начинала восприниматься как художественная форма, и французский фотограф Рене Мальтет дал ей толчок своими откровенными и юмористическими сценами.

    В 1951 году Мальте переехал в Париж в возрасте 21 года и три года спустя купил камеру Semflex 6 × 6 в надежде на серьезную карьеру в фотографии.

    Успех к нему пришел вместе с серией фотографий, которые были немного менее серьезными. Он стал известен своими «случайными» сценами уличной жизни, которые изобилуют ироническим юмором, показывая, как самые смешные вещи, которые случаются в жизни, часто являются всего лишь вопросом времени.

    Хотя Рене Мальтет скончался в 2000 году, его работы продолжают публиковаться и восхваляться. Предлагаем взглянуть на несколько его лучших снимков.

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    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета
    Уличная фотография 50-х: волшебство повседневной жизни на снимках гения Рене Мальтета

     

    Джерело: boredpanda.com

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