Умер актер Билл Пэкстон, игравший в «Терминаторе», «Чужих» и «Титанике»

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Без персонажей Пэкстона в «Чужих» и «Титанике» сложно представить эти картины

На 62-м году жизни скончался американский актер Билл Пэкстон. Дебют этого сына бизнесмена с американского юга состоялся еще в 1975 году, а уже через шесть лет он сыграл определившие карьеру маленькие роли в «Терминаторе» и «Коммандо».

Пэкстон стал настоящим королем второго плана, умевшим придать повествованию колорит. Без его персонажей в «Чужих» и «Титанике» сложно представить эти картины.

В то же время Пэкстон успешно пробовал свои силы в режиссуре («Порок» с Мэттью Макконахи), а сниматься продолжал вплоть до последних дней жизни.