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    Умер актер Билл Пэкстон, игравший в «Терминаторе», «Чужих» и «Титанике»

    • Сьогодні, 11:58
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    Билл Пэкстон

    Без персонажей Пэкстона в «Чужих» и «Титанике» сложно представить эти картины

    На 62-м году жизни скончался американский актер Билл Пэкстон. Дебют этого сына бизнесмена с американского юга состоялся еще в 1975 году, а уже через шесть лет он сыграл определившие карьеру маленькие роли в «Терминаторе» и «Коммандо».

    Пэкстон стал настоящим королем второго плана, умевшим придать повествованию колорит. Без его персонажей в «Чужих» и «Титанике» сложно представить эти картины.

    В то же время Пэкстон успешно пробовал свои силы в режиссуре («Порок» с Мэттью Макконахи), а сниматься продолжал вплоть до последних дней жизни.

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    «Чужие» («Aliens», 1986)
    «Терминатор» («The Terminator», 1984)
    «Чужие» («Aliens», 1986)
    «Хищник – 2» («Predator 2», 1990)
    «Аполлон 13» («Apollo 13», 1995)
    «Правдивая ложь» («True Lies», 1994)
    «Смерч» («Twister», 1996)
    «Титаник» («Titanic», 1997)
    «Простой план» («A Simple Plan», 1998)
    «Ю-571» («U-571», 2000)
    На съемках фильма «Порок» («Frailty», 2001)
    На съемках фильма «Триумф» («The Greatest Game Ever Played», 2005)
    «Большая любовь» (сериал, 2006–2011)
    2015 год. Интервью c Биллом Пэкстоном в программе WSJ Live
    «Грань будущего» («Edge of Tomorrow», 2014)
    Умер актер Билл Пэкстон, игравший в «Терминаторе», «Чужих» и «Титанике»
    Умер актер Билл Пэкстон, игравший в «Терминаторе», «Чужих» и «Титанике»

    Джерело: Газета.Ру
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