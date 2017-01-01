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    Упругая и кругленькая: Джей Ло, Ким Кардашьян и еще 5 звезд, которые увеличили ягодицы

    • Сьогодні, 08:33
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    Эволюция «пятой точки» Ким Кардашьян

    О пластических операциях говорить не принято.

    Знаменитости часто обращаются к пластическим хирургам и корректируют свою внешность: убирают морщинки, делают ринопластику, липосакцию и увеличивают размер груди.

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    Но об  изменениях своей «пятой точки»  многие знаменитости стараются не распространяться.

    Но, как говорится, шило в мешке не утаишь, да и такие «весомые» изменения видны невооруженным взглядом.

    В нашей подборке вы увидите фотографии знаменитостей разных лет, сможете сравнить их и вынести свой вердикт. Сколько бы знаменитые дамочки не отрицали пластику «пятой точки», мы все равно видим разницу.

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    Дженнифер Лопес. Эта латиноамерканская звезда прославилась благодаря не только своим певческим талантам, но и пятой точке, которую она застраховала на миллиард долларов.
    Ким Кардашьян. Споры об операциях этой голливудской знаменитости не утихают ни на минуту. Особый предмет обсуждения — ягодицы Ким, которые имеют уж очень неестественную форму.
    Эмбер Роуз.Кстати, у бывшей девушка Канье Уэста пятая точка тоже не такая уж и маленькая. Видимо, рэпер любит, когда есть, за что подержаться, даже если округлости искусственного происхождения.
    Хлои Кардашьян. За последнее время Хлои здорово похудела и пришла в отличную форму. При этом ее ягодицы лишь увеличились в размерах.
    Еще одна из родственниц Ким — Кайли Дженнер, чьи соблазнительные формы вызывают сомнения в натуральности их происхождения.
    Эта певица всячески спекулирует своими формами, в том числе и идеальными ягодицами. И хотя Ники Минаж всячески отрицает вмешательство хирургов, врачи считают, что ее формы неестественные.
    26-летняя певица Игги Азалия открыто говорила, что увеличила грудь, которая должна была уравновесить внушительную пятую точку, данную ей от рождения.
    Упругая и кругленькая: Джей Ло, Ким Кардашьян и еще 5 звезд, которые увеличили ягодицы

    Джерело: graziamagazine.ru

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