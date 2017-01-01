Упругая и кругленькая: Джей Ло, Ким Кардашьян и еще 5 звезд, которые увеличили ягодицы
- Сьогодні, 08:33
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Эволюция «пятой точки» Ким Кардашьян
О пластических операциях говорить не принято.
Знаменитости часто обращаются к пластическим хирургам и корректируют свою внешность: убирают морщинки, делают ринопластику, липосакцию и увеличивают размер груди.
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Но об изменениях своей «пятой точки» многие знаменитости стараются не распространяться.
Но, как говорится, шило в мешке не утаишь, да и такие «весомые» изменения видны невооруженным взглядом.
В нашей подборке вы увидите фотографии знаменитостей разных лет, сможете сравнить их и вынести свой вердикт. Сколько бы знаменитые дамочки не отрицали пластику «пятой точки», мы все равно видим разницу.
Джерело: graziamagazine.ru