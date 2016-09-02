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    Уроки стиля: 5 ошибок женщин размера Plus size

    • Сьогодні, 10:19
    • Розсилка

    Если ваша фигура далека от идеала и модельных параметров, то наша статья для вас

    Мы попросили трех специалистов в области моды рассказать, как выглядеть шикарно без всяких усилий.

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    Plus Size – размерный ряд одежды от 46–48 и выше. Женщина Plus Size – обладательница пышных форм.

    ОШИБКИ ЖЕНЩИН РАЗМЕРА PLUS SIZE

    Marina Rinaldi

    • Думать, что в модных магазинах невозможно найти подходящие вещи.

    • Не принимать себя в своем размере, не любить свое тело и не обращать внимания на свой внешний вид.

    • Не читать глянцевых журналов, думая, что мода существует только для стройных женщин.

    • Забывать про аксессуары, которые способны украсить женщину любой комплекции.

    • Покупать вещь только потому, что в магазине есть нужный размер.

    КАТЯ ЖАРКОВА: УЧИМСЯ ЛЮБИТЬ СВОЙ РАЗМЕР

    Plus size

    «Избегайте бесформенной одежды, она, вопреки расхожему мнению, не маскирует недостатки фигуры, а полнит еще больше, – советует Катя Жаркова, известная модель Plus Size. – Лично я всегда предпочитаю одежду по фигуре. Что касается наиболее подходящих фасонов, то мне кажется важным не ограничивать себя – мы все такие разные. Я бы порекомендовала пробовать все!

    Шопинг – это прежде всего развлечение. Идите в магазин, примеряйте и ищите то, в чем вам будет наиболее комфортно. Параметры 90-60-90 – уже давно не эталон красоты, в моде – здоровое тело. Занимайтесь спор­том, работайте над осанкой, и уже через неделю вы начнете любить и уважать себя гораздо больше. Кроме того, у вас появится гораздо больше энергии и сил, чтобы получать удовольствие от жизни и улыбаться. Вас наконец-то перестанут интересовать цифры и объемы вашего тела, потому что вы увидите в зеркале по-настоящему счастливую и привлекательную женщину».

    АЛИНА ВОРОНОВА: ПОДБИРАЕМ БАЗОВЫЙ ГАРДЕРОБ

    как правильно купить вещи большого размера

    «Базой обычно называют вещи, которые должны обрести постоянную прописку в шкафу: идеально сидящие джинсы, майки с короткими рукавами в белом и черном цвете, качественная верхняя одежда, белая или голубая сорочка, – рассказывает Алина, основатель модного бренда . – Я бы посоветовала обратить внимание на рубашки прямо­го, не облегающего кроя. В сочетании с джинсами или брюками рубашка с закатанными рукавами создаст стиль­ный образ на все времена. Еще один универсальный вариант – подружить рубашку с юбкой миди, дополнив наряд оригинальными аксессуарами».

    ИНЕС ДЕ ЛА ФРЕССАНЖ: ВЫГЛЯДИМ СТИЛЬНО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕimg7.jpg

    • Не цепляйтесь за то, что так шло вам в 30 лет. Изменились вы, изменилось время, и мода тоже.

    • Откройте для себя новый стиль – сдержанный, но в то же время элегантный и изысканный.

    • Тщательно продумывайте детали вашего образа. Стильный яркий аксессуар, клатч или платок оживят ваш наряд и докажут, что «есть еще порох в пороховницах».

    • Какой бы стройной ни была ваша фигура, лучше откажитесь от мини-юбок и микрошорт, оставив их дочке.

    • Очень важно быть в курсе модных тенденций, но следовать самым умерен­ным и носить только то, что вам по-настоящему идет.

    • Носите красивую бижутерию – она разнообразит самые простые вещи из вашего гардероба.

    • Оставьте неудобные шпильку для особых случаев. Купите себе красивые балетки или лоферы

    НЕОБХОДИМАЯ КЛАССИКА

    вещи

    1. Кожаная куртка – залог нескучного образа. Ее можно носить даже поверх романтического шифонового платья.

    2. «Идеальная» рубашка должна иметь правильную посадку и высокое качество ткани.

    3. Темные брюки или джинсы не только сочетаются с чем угодно, но и облада­ют стройнящим эффектом.вещи большого размера

    4. Классический пиджак на работу носите с рубашкой, а вечером – с шелковым топом и джинсами.

    5. Маленькое черное платье – символ простоты и элегантности, а также спасение в ситуации, когда нечего надеть.

    Джерело: goodhouse.ru

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