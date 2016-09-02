Уроки стиля: 5 ошибок женщин размера Plus size
- Сьогодні, 10:19
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Если ваша фигура далека от идеала и модельных параметров, то наша статья для васМы попросили трех специалистов в области моды рассказать, как выглядеть шикарно без всяких усилий.
Plus Size – размерный ряд одежды от 46–48 и выше. Женщина Plus Size – обладательница пышных форм.
ОШИБКИ ЖЕНЩИН РАЗМЕРА PLUS SIZE
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Думать, что в модных магазинах невозможно найти подходящие вещи.
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Не принимать себя в своем размере, не любить свое тело и не обращать внимания на свой внешний вид.
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Не читать глянцевых журналов, думая, что мода существует только для стройных женщин.
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Забывать про аксессуары, которые способны украсить женщину любой комплекции.
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Покупать вещь только потому, что в магазине есть нужный размер.
КАТЯ ЖАРКОВА: УЧИМСЯ ЛЮБИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
«Избегайте бесформенной одежды, она, вопреки расхожему мнению, не маскирует недостатки фигуры, а полнит еще больше, – советует Катя Жаркова, известная модель Plus Size. – Лично я всегда предпочитаю одежду по фигуре. Что касается наиболее подходящих фасонов, то мне кажется важным не ограничивать себя – мы все такие разные. Я бы порекомендовала пробовать все!
Шопинг – это прежде всего развлечение. Идите в магазин, примеряйте и ищите то, в чем вам будет наиболее комфортно. Параметры 90-60-90 – уже давно не эталон красоты, в моде – здоровое тело. Занимайтесь спортом, работайте над осанкой, и уже через неделю вы начнете любить и уважать себя гораздо больше. Кроме того, у вас появится гораздо больше энергии и сил, чтобы получать удовольствие от жизни и улыбаться. Вас наконец-то перестанут интересовать цифры и объемы вашего тела, потому что вы увидите в зеркале по-настоящему счастливую и привлекательную женщину».
АЛИНА ВОРОНОВА: ПОДБИРАЕМ БАЗОВЫЙ ГАРДЕРОБ
«Базой обычно называют вещи, которые должны обрести постоянную прописку в шкафу: идеально сидящие джинсы, майки с короткими рукавами в белом и черном цвете, качественная верхняя одежда, белая или голубая сорочка, – рассказывает Алина, основатель модного бренда . – Я бы посоветовала обратить внимание на рубашки прямого, не облегающего кроя. В сочетании с джинсами или брюками рубашка с закатанными рукавами создаст стильный образ на все времена. Еще один универсальный вариант – подружить рубашку с юбкой миди, дополнив наряд оригинальными аксессуарами».
ИНЕС ДЕ ЛА ФРЕССАНЖ: ВЫГЛЯДИМ СТИЛЬНО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
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Не цепляйтесь за то, что так шло вам в 30 лет. Изменились вы, изменилось время, и мода тоже.
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Откройте для себя новый стиль – сдержанный, но в то же время элегантный и изысканный.
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Тщательно продумывайте детали вашего образа. Стильный яркий аксессуар, клатч или платок оживят ваш наряд и докажут, что «есть еще порох в пороховницах».
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Какой бы стройной ни была ваша фигура, лучше откажитесь от мини-юбок и микрошорт, оставив их дочке.
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Очень важно быть в курсе модных тенденций, но следовать самым умеренным и носить только то, что вам по-настоящему идет.
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Носите красивую бижутерию – она разнообразит самые простые вещи из вашего гардероба.
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Оставьте неудобные шпильку для особых случаев. Купите себе красивые балетки или лоферы
НЕОБХОДИМАЯ КЛАССИКА
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Кожаная куртка – залог нескучного образа. Ее можно носить даже поверх романтического шифонового платья.
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«Идеальная» рубашка должна иметь правильную посадку и высокое качество ткани.
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Темные брюки или джинсы не только сочетаются с чем угодно, но и обладают стройнящим эффектом.
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Классический пиджак на работу носите с рубашкой, а вечером – с шелковым топом и джинсами.
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Маленькое черное платье – символ простоты и элегантности, а также спасение в ситуации, когда нечего надеть.
Джерело: goodhouse.ru