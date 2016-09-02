Уроки стиля: 5 ошибок женщин размера Plus size



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если ваша фигура далека от идеала и модельных параметров, то наша статья для вас

Мы попросили трех специалистов в области моды рассказать, как выглядеть шикарно без всяких усилий.

Plus Size – размерный ряд одежды от 46–48 и выше. Женщина Plus Size – обладательница пышных форм.

ОШИБКИ ЖЕНЩИН РАЗМЕРА PLUS SIZE

Думать, что в модных магазинах невозможно найти подходящие вещи.

Не принимать себя в своем размере, не любить свое тело и не обращать внимания на свой внешний вид.

Не читать глянцевых журналов, думая, что мода существует только для стройных женщин.

Забывать про аксессуары, которые способны украсить женщину любой комплекции.

Покупать вещь только потому, что в магазине есть нужный размер. КАТЯ ЖАРКОВА: УЧИМСЯ ЛЮБИТЬ СВОЙ РАЗМЕР «Избегайте бесформенной одежды, она, вопреки расхожему мнению, не маскирует недостатки фигуры, а полнит еще больше, – советует Катя Жаркова, известная модель Plus Size. – Лично я всегда предпочитаю одежду по фигуре. Что касается наиболее подходящих фасонов, то мне кажется важным не ограничивать себя – мы все такие разные. Я бы порекомендовала пробовать все! Шопинг – это прежде всего развлечение. Идите в магазин, примеряйте и ищите то, в чем вам будет наиболее комфортно. Параметры 90-60-90 – уже давно не эталон красоты, в моде – здоровое тело. Занимайтесь спор­том, работайте над осанкой, и уже через неделю вы начнете любить и уважать себя гораздо больше. Кроме того, у вас появится гораздо больше энергии и сил, чтобы получать удовольствие от жизни и улыбаться. Вас наконец-то перестанут интересовать цифры и объемы вашего тела, потому что вы увидите в зеркале по-настоящему счастливую и привлекательную женщину». АЛИНА ВОРОНОВА: ПОДБИРАЕМ БАЗОВЫЙ ГАРДЕРОБ «Базой обычно называют вещи, которые должны обрести постоянную прописку в шкафу: идеально сидящие джинсы, майки с короткими рукавами в белом и черном цвете, качественная верхняя одежда, белая или голубая сорочка, – рассказывает Алина, основатель модного бренда . – Я бы посоветовала обратить внимание на рубашки прямо­го, не облегающего кроя. В сочетании с джинсами или брюками рубашка с закатанными рукавами создаст стиль­ный образ на все времена. Еще один универсальный вариант – подружить рубашку с юбкой миди, дополнив наряд оригинальными аксессуарами». ИНЕС ДЕ ЛА ФРЕССАНЖ: ВЫГЛЯДИМ СТИЛЬНО В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ Не цепляйтесь за то, что так шло вам в 30 лет. Изменились вы, изменилось время, и мода тоже.

Откройте для себя новый стиль – сдержанный, но в то же время элегантный и изысканный.

Тщательно продумывайте детали вашего образа. Стильный яркий аксессуар, клатч или платок оживят ваш наряд и докажут, что «есть еще порох в пороховницах».

Какой бы стройной ни была ваша фигура, лучше откажитесь от мини-юбок и микрошорт, оставив их дочке.

Очень важно быть в курсе модных тенденций, но следовать самым умерен­ным и носить только то, что вам по-настоящему идет.

Носите красивую бижутерию – она разнообразит самые простые вещи из вашего гардероба.

Оставьте неудобные шпильку для особых случаев. Купите себе красивые балетки или лоферы НЕОБХОДИМАЯ КЛАССИКА Кожаная куртка – залог нескучного образа. Ее можно носить даже поверх романтического шифонового платья. «Идеальная» рубашка должна иметь правильную посадку и высокое качество ткани. Темные брюки или джинсы не только сочетаются с чем угодно, но и облада­ют стройнящим эффектом. Классический пиджак на работу носите с рубашкой, а вечером – с шелковым топом и джинсами. Маленькое черное платье – символ простоты и элегантности, а также спасение в ситуации, когда нечего надеть.

Джерело: goodhouse.ru