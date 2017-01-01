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    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками

    • Сьогодні, 17:45
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    Один из самых популярных польских художников XX века Здзислав Бексиньский (Zdzislaw Beksinski) почти никогда не давал названий своим работам.

    В том числе из-за этого его постапокалиптические полотна воспринимаются как некий целостный мир. Мир ужаса, отчаяния или чего-то еще, что вы усматриваете в этих картинах.

    Темные коридоры жизни притягивают зрительское внимание, поэтому Бексиньский на протяжении всей своей творческой жизни был обласкан популярностью, главным образом в Западной Европе, Японии и США.

    Однако это не уберегло его от смерти от рук свихнувшихся подростков.

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    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками
    Ужасающие картины польского художника, убитого помешавшимися подростками

    Бексиньский попробовал себя во многих жанрах: скульптуре, фотографии, графическом искусстве, а к живописи обратился в 1960-х годах. Первые картины были написаны в духе абстракционизма, позже стали доминировать сюрреалистические мотивы. Сам автор считал, что должен достичь такого уровня мастерства, чтобы у зрителя рождалась убежденность, будто он фотографирует сны. Этим-то и объясняется максимальная детализация, насыщение картины смысловыми элементами. К слову, никакого художественного образования у поляка не было.

    До середины 1980-х продолжался самый известный период в его творчестве — так называемый «фантастический». В фантасмагорических работах этого времени доминировали инфернальные ландшафты, кошмарные фигуры и зловещая сверхъестественная архитектура. При этом художник утверждал, что большинство его работ забавны и не должны вызывать внутреннего отторжения.

    Бексиньский жил с женой Зофьей и сыном Томашем в Варшаве. В последние годы XX века его настигла череда несчастий. Жена умерла от рака, а годом позже Томаш, признанный переводчик, популярный музыкальный журналист и поклонник готического рока, покончил с собой. Он был большим фанатом группы The Legendary Pink Dots, и, после того как он наложил на себя руки, все обложки польских изданий альбомов этого коллектива были оформлены цифровыми работами Бексиньского в память о Томаше.

    Джерело: BigPicture

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