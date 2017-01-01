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    В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок

    • Сьогодні, 14:37
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    Дотянуться до радуги теперь реально: маленькая индонезийская деревня Кампунг Пеланги, которая до недавнего времени стояла в руинах, теперь радует глаз буйством цветов и причудливых конструкций.

    Проект преобразования запустил 54-летний директор школы Сламет Видодо, вдохновившись изменениями в трех других городах Индонезии.

    Сообщество Центральной Явы, расположенное на юге города Семаранг, превратило в произведения искусства 232 дома, чтобы избавить трущобы от статуса неблагополучного района. На это власти потратили 22 467 долларов.

    Арт-проект дал деревне импульс для развития: туристы разузнали, что в Индонезии появились разноцветные деревни, и устремились туда, в том числе и в Кампунг Пеланги.

    Вложенные в художников инвестиции наверняка окупятся: у местных предприятий уже выросли доходы от продажи сувениров и еды. Мы уже не говорим о том, как хороши новые виды для снимков в инстаграме.

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    В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок
    В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок
    В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок
    В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок
    В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок
    В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок
    В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок
    В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок
    В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок
    В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок
    В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок
    В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок
    В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок

    Джерело: BigPicture

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    фотограф
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