В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок
- Сьогодні, 14:37
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Дотянуться до радуги теперь реально: маленькая индонезийская деревня Кампунг Пеланги, которая до недавнего времени стояла в руинах, теперь радует глаз буйством цветов и причудливых конструкций.
Проект преобразования запустил 54-летний директор школы Сламет Видодо, вдохновившись изменениями в трех других городах Индонезии.
Сообщество Центральной Явы, расположенное на юге города Семаранг, превратило в произведения искусства 232 дома, чтобы избавить трущобы от статуса неблагополучного района. На это власти потратили 22 467 долларов.
Арт-проект дал деревне импульс для развития: туристы разузнали, что в Индонезии появились разноцветные деревни, и устремились туда, в том числе и в Кампунг Пеланги.
Вложенные в художников инвестиции наверняка окупятся: у местных предприятий уже выросли доходы от продажи сувениров и еды. Мы уже не говорим о том, как хороши новые виды для снимков в инстаграме.
Джерело: BigPicture