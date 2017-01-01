В Индонезии за 22 тысячи долларов превратили трущобы в радужный уголок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дотянуться до радуги теперь реально: маленькая индонезийская деревня Кампунг Пеланги, которая до недавнего времени стояла в руинах, теперь радует глаз буйством цветов и причудливых конструкций.

Проект преобразования запустил 54-летний директор школы Сламет Видодо, вдохновившись изменениями в трех других городах Индонезии.

Сообщество Центральной Явы, расположенное на юге города Семаранг, превратило в произведения искусства 232 дома, чтобы избавить трущобы от статуса неблагополучного района. На это власти потратили 22 467 долларов.

Арт-проект дал деревне импульс для развития: туристы разузнали, что в Индонезии появились разноцветные деревни, и устремились туда, в том числе и в Кампунг Пеланги.

Вложенные в художников инвестиции наверняка окупятся: у местных предприятий уже выросли доходы от продажи сувениров и еды. Мы уже не говорим о том, как хороши новые виды для снимков в инстаграме.

Джерело: BigPicture