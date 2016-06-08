В Instagram найден настоящий Кот в сапогах из «Шрека»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Когда Хосико был маленьким, он был таким милым и смешным, что хозяева решили создать отдельную страницу в Instagram, чтобы выкладывать его проделки.

Постепенно количество подписчиков росло, и сейчас Хосико стал настоящей интернет-знаменитостью. Рыжий и очень пушистый кот завоевал сердца пользователей.

Хосико любит играть только с новыми игрушками, которые надоедают ему уже через неделю. Обычно эти обновки — не специальные кошачьи игрушки из зоомагазина, а шнурки, веточки деревьев, кусочки бумаги, теннисные мячики и т.д. Хосико боится незнакомых людей и новых мест. Даже если что-то переставить в непривычное место, он будет удивлен. Если что-то не на своем месте, это может быть опасно!

Хосико часто сравнивают с Котом в сапогах из диснеевского мультфильма «Шрек», а также с Гарфилдом, белкой и даже большим хомяком.

Джерело: BigPicture